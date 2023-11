3 razones por las que el ÁRBOL DE JADE no te trae suerte y abundancia

►TE PUEDE INTERESAR: Dale vida a tu ÁRBOL DE JADE con este sencillo truco de jardinería

arbol de jade 1.webp

Para empezar, uno de los errores más comunes con el árbol de jade tiene que ver con el riego, esta planta no requiere de mucha agua, por lo que no es necesario que se la inunde todos los días, aunque esto no significa que haya que desatenderla. No obstante, no es lo único a tener en cuenta.

El árbol de jade siempre necesita de una buena iluminación. De hecho, cuando no la tiene esto se nota por la caída de sus hojas. También puede pasar que la planta se estire y esto es porque busca la luz. SI eso ocurre, coloca la planta en una ventana o en algún otro lado donde reciba luz solar, aunque sea de manera indirecta.

Otro problema que puede presentarse con el árbol de jade es la temperatura a la que se expone. Lo ideal es que esté en un ambiente que tenga entre 13 y 24 grados centígrados. Más frío la puede congelar y más alta la puede quemar.

arbol de jade.webp

Finalmente, otro aspecto que puede influir para que el árbol de jade no cumpla con el cometido que el Feng Shui le otorga son las plagas. Esto es algo que nunca hay que desentender a la hora del cuidado de esta planta.