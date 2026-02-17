El truco para dejar el inodoro y el bidet impecables mientras dormís

Vinagre blanco

Bicarbonato de sodio

Cepillo

Agua

Limpiar inodoro Paso a paso para limpiar el inodoro y el bidet y dejarlos impecables.

El vinagre blanco es ideal para limpiar las manchas de agua dura, que se ven amarillentas y que en muchos casos terminan siendo las más difíciles de quitar.

El primer paso es descargar el inodoro para que no tenga agua y para que quede visible toda la superficie manchada. A continuación, tira varias tazas de vinagre blanco hasta cubrir la línea donde normalmente llega el agua. El vinagre ayuda a disolver los depósitos minerales.

Cierra la tapa y dejar actuar al vinagre durante toda la noche. En lo posible, no tires la cadena hasta la próxima mañana. Es por eso que se aconseja realizar este truco de limpieza mientras estás durmiendo.

A la mañana siguiente, agrega una taza de bicarbonato de sodio dentro del inodoro. Si se desea intensificar la efervescencia para combatir manchas más duras de remover, se puede sumar un poco más de vinagre.

Te aconsejamos colocarte guantes y frotar el interior del inodoro con un cepillo. Presta atención a los bordes y zonas donde suele acumularse mucho más sarro.

Inodoro Usando bicarbonato de sodio y vinagre blanco podrás dejar tu inodoro impecable.

A continuación, tira la cadena para enjuagar y si las manchas se mantienen, puedes repetir el proceso. Todos estos pasos pueden realizarse de la misma manera en el bidet y en aquellas bachas de baño que sean del mismo material.

Es importante aclarar que ambos ingredientes de este truco de limpieza se encuentran en los extremos opuestos de la escala de pH: mientras que el vinagre es extremadamente ácido, el bicarbonato de sodio es alcalino. Al entrar en contacto, intercambian moléculas y se produce una sustancia efervescente que es ideal para remover la mugre.