¿Qué le pasa a mi potus? Te explico por qué tu planta tiene las hojas negras

El potus es una especie nativa de selvas y ambientes tropicales, más específicamente de Malasia, Nueva Guinea e Indonesia, ambientes húmedos que hacen posible su crecimiento.

plantas de potus Puede vivir muchos meses y reproducirse de forma constante por medio de sus tallos o esquejes.

Muchos no lo saben, pero la planta de potus puede ser tóxica para mascotas o niños, por eso se recomienda mantenerla alejada y evitar que los animales la ingieran. Si bien no causa problemas graves, es mejor prevenirlos y cuidar a nuestros amigos de cuatro patas.

Cuidar una planta de potus es bastante simple; solo hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones, necesidades y requerimientos.

En cuanto a la luz, la planta de potus prefiere ambientes cerrados con luz natural indirecta o filtrada por una cortina. El sol directo puede quemar las hojas .

No le gustan los suelos encharcados o con mucha agua; prefiere un riego moderado cuando la tierra está seca. Mucha agua pudre las raíces. Además, la planta de potus tiene que tener un sustrato de tierra con un buen drenaje.

El potus, y todas las plantas en general, necesitan de una tierra fértil y rica en nutrientes. Cambia la maceta y la tierra de la planta en los meses de primavera y añade fertilizantes.

Te explico por qué tu planta de potus tiene las hojas negras

Cuando las hojas del potus se ponen negras o marrones, es probable que exista algún problema con el riego. Una vez que las hojas de una planta se tornan secas y oscuras, no se pueden recuperar y simplemente hay que esperar a que se caigan.

hojas negras Cuando veas hojas negras en la planta, suspende el riego por algún tiempo y revisa las raíces.

Pero sí se puede salvar la planta y los próximos brotes por nacer. Las hojas negras son una señal de riego excesivo. Cuando esto ocurre, las raíces se empiezan a poner negras y se pudren, lo cual se ve reflejado en los tallos y las hojas.

En este caso, lo mejor es retirar la planta de la maceta, esperar a que la tierra se seque, cortar las hojas y raíces negras y revisar bien el drenaje de la maceta. También puedes llevar una de las hojas afectadas a la agronomía para supervisar que no se trate de una plaga.