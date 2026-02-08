Cuánto sol necesita mi planta de potus para sobrevivir en verano

planta de potus al sol El sol es muy importante para las plantas, ya que proporciona la energía lumínica necesaria para la fotosíntesis.

¿Cuánto sol necesita la planta en verano? El que brindan los horarios de luz más suaves y los momentos de menor calor. Nunca dejes el potus al sol durante el mediodía o la siesta; esto puede quemar sus hojas.

Coloca la planta en un espacio con luz filtrada, como una cortina o ventana de cristales que no dejen pasar mucho sol. Deja el potus unas cuantas horas por la mañana o por la tarde cuando comienza a caer el sol.

Acompaña la iluminación con una buena limpieza de las hojas, un riego semanal y un suministro de humedad. De esta manera, tu planta soportará bien el calor del verano.

4 remedios caseros para mantener la planta de potus sana y fuerte en el verano

cáscaras de huevo y agua de arroz Una tierra con nutrientes asegura un desarrollo sano de la planta.

Para nutrir y fortalecer el potus , puedes colocar un poco de agua de arroz. Este alimento fertiliza naturalmente a las plantas y favorece su crecimiento. Simplemente debes guardar el agua de cocción del arroz y esperar a que se enfríe, para luego colocarla en la tierra o sustrato de la planta .

Uno de los productos naturales más utilizados en el mundo de la jardinería son las cáscaras de huevo. Al colocar un polvo de cáscaras de huevo secas y limpias en la tierra de las plantas, favorecemos el desarrollo de la especie. El huevo proporciona calcio al potus, un elemento esencial para su crecimiento.

Otros productos naturales que se utilizan muchísimo para fertilizar y tienen resultados impresionantes son los preparados de humus de lombriz o compost y el estiércol de caballo.