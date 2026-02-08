La planta trepadora que tiene flores exóticas y particularmente aromáticas por la noche

planta trepadora Sus flores son aromáticas por la noche.

Su follaje es perenne, lo que significa que mantiene un color verde intenso a lo largo de todo el año. Sin embargo, el detalle más distintivo de esta planta son sus encantadoras flores en forma de trompeta de color amarillo y bordes morados. Estas emiten un intenso aroma a vainilla y coco, especialmente durante la noche.

A continuación, descubre cómo cuidarla y aprovechar su rápido crecimiento para crear una pantalla llena de color y privada durante todo el año.

Cómo cuidar esta planta trepadora

Según los expertos de Hogarmania, el ritmo de crecimiento de esta enredadera es bastante rápido, y cuando se cultiva en las condiciones óptimas puede llegar a alcanzar alrededor de 10 metros de altura. Si bien hay muchas plantas que utilizan estructuras especiales para trepar, la Solandra máxima emplea sus tallos largos y flexibles para ascender por las superficies.

Necesita luz solar directa, al menos unas seis horas al día, para prosperar y florecer. Es habitual que se la cultive en climas cálidos y tropicales, ya que es sensible a las bajas temperaturas, así que si vives en una zona con inviernos fríos y helados, quizás no sea la especie más adecuada.

enredadera con flores En condiciones óptimas, esta enredadera puede llegar a alcanzar los 10 metros de altura.

En lo que respecta al riego, la planta necesita una hidratación moderada. Es importante evitar excederse para evitar que el suelo se encharque y se pudran las raíces. La frecuencia de riego varía de una estación a otra. En primavera y verano, demanda más agua, mientras que en otoño e invierno hay que reducir la frecuencia.