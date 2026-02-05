El árbol perfumado que es ideal para crear una cortina de flores en el jardín

Cómo cuidar un ciclamen oriental

Los expertos de The Spruce revelan que para cultivar este árbol es importante escoger un lugar soleado para plantarlo, que reciba al menos algunas horas de luz solar. También, se desarrolla bien en semisombra, pues en los bosques donde crece de forma natural tiene menor altura que otros árboles, e igual crece sano.

Cercis lloron El ciclamen oriental llorón se llena de flores en primavera y verano.

Se desarrolla bien en todo tipo de suelos, siempre que tengan buen drenaje. Una vez cultivado, es importante añadir abundante compost y un poco de turba. Eso sí, se debe elegir una buena ubicación desde el primer momento, ya que a estos árboles no les gusta que los trasplantes una vez establecidos.

El ciclamen se beneficia de un riego regular en su base, sobre todo en períodos de sequía. No son resistentes a condiciones climáticas extremas o sequías, por lo que tienen una corta vida.

Es fundamental aplicar una poda cuidadosa para mantener la forma elegante del árbol, evitar roturas y beneficiar una floración vigorosa. Lo ideal es realizarla en otoño para eliminar las ramas muertas, y darle forma.

Cutivar el árbol a partir de semillas

El primer paso es comprar las semillas en un vivero o tienda de jardinería. Luego, debes sumergirlas en agua hirviendo durante un par de minutos para ayudar a romper las cubiertas de las semillas. Prepare un recipiente con una mezcla de 50% tierra para maceta y 50% turba.

ciclamen lloron oriental Este árbol tiene flores pequeñas y parecidas a guisantes, apareciendo incluso sobre la madera vieja.

Entierra las semillas en el recipiente y posiciónalo en un cuarto fresco durante dos meses. Después, retira las semillas y plántalas como de costumbre, en una mezcla para macetas. Rocíe la preparación regularmente, mientras espera que las semillas germinen.