La planta trepadora que crea una cascada de flores naturales en tu jardín

flores de dipladenia Si quieres ayudar al crecimiento de la planta tienes que cultivarla cerca de un muro o proporcionarle pinzas para enredadera.

Cuidados de la planta trepadora

A continuación, te dejamos una lista con los cuidados que requiere la planta, teniendo en cuenta las recomendaciones de los expertos de Verdecora. No son demasiado complicados, pero sí tiene ciertas exigencias, que si se cumplen a rajatabla se disfruta de su increíble floración desde la primavera hasta el otoño.

La Dipladenia se puede cultivar en el exterior, aunque también en el interior del hogar. Lo importante es ubicarla en un espacio con mucha luz natural y libre de corrientes de aire. En climas fríos la planta crecerá mejor en pleno sol, sin embargo, en climas cálidos lo mejor es colocarla en un espacio donde reciba luz pero no directa.

La Dipladenia requiere suelos ricos en nutrientes y con un buen drenaje que facilite la evacuación de agua. Además, es imprescindible proporcionarle un soporte sobre el que pueda crecer. Ya sea un muro, una reja o incluso un árbol, cualquiera es una opción viable para su crecimiento.

dipladenia Las flores de la planta tienen un perfume suave y delicado.

Durante los meses de calor el riego es uno de los cuidados que más se deben controlar. Si quieres que la planta tenga una floración abundante tiene que tener el sustrato constantemente húmedo. Además, es importante no mojar ni sus hojas ni sus flores.

En los meses de frío, hay que descender la pauta de riego. Basta con mantener el sustrato ligeramente húmedo, y pulverizar sus hojas para que no se deshidraten con las bajas temperaturas.