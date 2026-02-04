Ni arroz, ni huevo: qué agregarle a la planta de romero para que se mantenga verde todo el año

El romero( Salvia rosmarinus) es una de las plantas aromáticas más apreciadas por su resistencia y versatilidad. Sin embargo, muchos aficionados a la jardinería se enfrentan al problema de ver cómo su planta pierde color y vigor, sobre todo en épocas de cambio de estación.
Si bien y el arroz y el huevo son dos ingredientes que revitalizan a la planta, hay otro de menor popularidad que también destaca: el carbón vegetal.
Carbón vegetal, el elemento que hace que el romero se mantenga verde todo el año
El romero es originario del Mediterráneo, donde prospera en suelos bien drenados y con exposición solar directa. El uso de carbón vegetal, también conocido como biochar, replica estas condiciones, y por eso es tan conocido.
Además, el mayor enemigo del romero es el exceso de agua, que suele pudrir sus raíces rápidamente. El carbón vegetal es altamente poroso; al mezclarlo con la tierra, crea canales de aireación que facilitan el drenaje.
A diferencia de los fertilizantes químicos que se lavan con el riego, el carbón funciona como un imán para minerales esenciales como el potasio, calcio y magnesio. Al retener estos nutrientes, la planta tiene acceso a ellos cuando quiera, lo que garantiza su color y cuidado.
Gracias a sus propiedades antisépticas, el carbón vegetal ayuda a inhibir la proliferación de bacterias y hongos patógenos en el suelo. Además, actúa como un repelente natural para ciertas plagas que pueden atacar a tu romero.
Opciones para aplicar el carbón vegetal en la planta de romero
- Durante el trasplante (Base de la maceta): coloca una capa de trozos pequeños de carbón en el fondo de la maceta. Esto actúa como drenaje, evitando el encharcamiento que pudre las raíces del romero.
- Mezclado con el sustrato: tritura el carbón en trozos pequeños y mézclalo con la tierra al momento de plantar para asegurar una excelente aireación.
- Como abono (Ceniza/Polvo): tritura el carbón hasta hacerlo polvo y aplícalo alrededor del tallo, no directamente sobre las hojas, y luego cubre ligeramente con sustrato.
- Uso de agua de carbón: mezcla trozos de carbón en agua, déjalo reposar por 12 horas y usa esa agua para regar cada 20 días para fomentar el desarrollo.