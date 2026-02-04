Inicio Sociedad Romero
Jardín

Ni arroz, ni huevo: qué agregarle a la planta de romero para que se mantenga verde todo el año

La planta de romero puede ser mantenida con diversos elementos caseros. ¿Cómo hacer para que siempre esté verde?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La planta de romero puede mantenerse verde gracias a un elemento casero. 

La planta de romero puede mantenerse verde gracias a un elemento casero. 

El romero( Salvia rosmarinus) es una de las plantas aromáticas más apreciadas por su resistencia y versatilidad. Sin embargo, muchos aficionados a la jardinería se enfrentan al problema de ver cómo su planta pierde color y vigor, sobre todo en épocas de cambio de estación.

Si bien y el arroz y el huevo son dos ingredientes que revitalizan a la planta, hay otro de menor popularidad que también destaca: el carbón vegetal.

romero
La planta de romero puede mantenerse con elementos caseros.&nbsp;

La planta de romero puede mantenerse con elementos caseros.

Carbón vegetal, el elemento que hace que el romero se mantenga verde todo el año

El romero es originario del Mediterráneo, donde prospera en suelos bien drenados y con exposición solar directa. El uso de carbón vegetal, también conocido como biochar, replica estas condiciones, y por eso es tan conocido.

Además, el mayor enemigo del romero es el exceso de agua, que suele pudrir sus raíces rápidamente. El carbón vegetal es altamente poroso; al mezclarlo con la tierra, crea canales de aireación que facilitan el drenaje.

A diferencia de los fertilizantes químicos que se lavan con el riego, el carbón funciona como un imán para minerales esenciales como el potasio, calcio y magnesio. Al retener estos nutrientes, la planta tiene acceso a ellos cuando quiera, lo que garantiza su color y cuidado.

carbon activado
El carb&oacute;n activado tiene varios beneficios en tu planta de romero.&nbsp;

El carbón activado tiene varios beneficios en tu planta de romero.

Gracias a sus propiedades antisépticas, el carbón vegetal ayuda a inhibir la proliferación de bacterias y hongos patógenos en el suelo. Además, actúa como un repelente natural para ciertas plagas que pueden atacar a tu romero.

Opciones para aplicar el carbón vegetal en la planta de romero

  • Durante el trasplante (Base de la maceta): coloca una capa de trozos pequeños de carbón en el fondo de la maceta. Esto actúa como drenaje, evitando el encharcamiento que pudre las raíces del romero.
  • Mezclado con el sustrato: tritura el carbón en trozos pequeños y mézclalo con la tierra al momento de plantar para asegurar una excelente aireación.
  • Como abono (Ceniza/Polvo): tritura el carbón hasta hacerlo polvo y aplícalo alrededor del tallo, no directamente sobre las hojas, y luego cubre ligeramente con sustrato.
  • Uso de agua de carbón: mezcla trozos de carbón en agua, déjalo reposar por 12 horas y usa esa agua para regar cada 20 días para fomentar el desarrollo.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar