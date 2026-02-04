Ni arroz, ni huevo: qué agregarle a la planta de romero para que se mantenga verde todo el año

Además, el mayor enemigo del romero es el exceso de agua, que suele pudrir sus raíces rápidamente. El carbón vegetal es altamente poroso; al mezclarlo con la tierra, crea canales de aireación que facilitan el drenaje.

A diferencia de los fertilizantes químicos que se lavan con el riego, el carbón funciona como un imán para minerales esenciales como el potasio, calcio y magnesio. Al retener estos nutrientes, la planta tiene acceso a ellos cuando quiera, lo que garantiza su color y cuidado.

carbon activado El carbón activado tiene varios beneficios en tu planta de romero.

Gracias a sus propiedades antisépticas, el carbón vegetal ayuda a inhibir la proliferación de bacterias y hongos patógenos en el suelo. Además, actúa como un repelente natural para ciertas plagas que pueden atacar a tu romero.

Opciones para aplicar el carbón vegetal en la planta de romero