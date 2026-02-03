Feng Shui: cuáles son los lugares sagrados de casa para tener macetas con albahaca, romero y menta

Para el Feng Shui, la milenaria disciplina china que busca la armonía a través de la disposición consciente del entorno, las macetas con plantas aromáticas como la albahaca, el romero y la menta deben tener puntos estratégicos dentro del hogar. De esta forma, potenciaremos sus energías y lograremos encontrar bienestar y equilibrio.
Feng Shui: si tenés albahaca, romero o menta, deberás colocar sus macetas en estos lugares
Si bien es habitual ver jardines o balcones repletos de verde, el Feng Shui identifica un lugar sagrado y estratégico para las especies aromáticas: la cocina.
Para la tradición oriental, la cocina es el corazón de la estabilidad económica y el bienestar familiar. En este espacio se produce la alquimia de la nutrición, simbolizando la capacidad de sustento de quienes habitan la casa. Energéticamente, es un ambiente complejo donde convergen el Fuego (hornallas y hornos) y el Agua (bachas y grifería).
Colocar plantas aromáticas aporta el elemento Madera, que actúa como un puente armonizador entre el Fuego y el Agua. La Madera representa el crecimiento, la flexibilidad y la vitalidad renovada. Al colocar las macetas donde preparamos nuestros alimentos, estamos reforzando la conexión entre lo que ingerimos y la energía positiva que deseamos atraer.
Para que el flujo energético sea óptimo, las macetas deben situarse en zonas con abundante luz natural, como al lado de una ventana. Además, es crucial mantenerlas alejadas del calor directo, ya que esto podría quemar su energía.
Finalmente, el estado de la planta es un reflejo de la energía del hogar: si está marchita, genera estancamiento. El cuidado constante y quitarle las hojas secas son esenciales para que la prosperidad siga floreciendo.
Cuáles son los beneficios del romero, la albahaca y la menta, según el Feng Shui
Cada especie aromática posee una vibración específica que puede potenciar distintas áreas de nuestra vida, tal como explican los postulados de la filosofía asiática:
- Romero: es valorado como un escudo energético. En la cocina, su presencia ayuda a purificar el ambiente y a disipar vibraciones negativas, manteniendo el espacio de preparación de alimentos limpio no solo física, sino espiritualmente.
- Menta: su frescura característica revitaliza el aire. Según el Feng Shui, la menta estimula la claridad mental y el entendimiento, facilitando el diálogo armonioso entre los integrantes de la familia durante los momentos compartidos.
- Albahaca: considerada una de las plantas más poderosas para atraer la buena fortuna. Es una hierba purificadora que, al mantenerse sana, actúa como un imán para las oportunidades positivas y la abundancia material.