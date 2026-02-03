Feng Shui: cuáles son los lugares sagrados de casa para tener macetas con albahaca, romero y menta

albahaca en maceta La albahaca es una de las plantas sagradas para el Feng Shui.

Colocar plantas aromáticas aporta el elemento Madera, que actúa como un puente armonizador entre el Fuego y el Agua. La Madera representa el crecimiento, la flexibilidad y la vitalidad renovada. Al colocar las macetas donde preparamos nuestros alimentos, estamos reforzando la conexión entre lo que ingerimos y la energía positiva que deseamos atraer.

Para que el flujo energético sea óptimo, las macetas deben situarse en zonas con abundante luz natural, como al lado de una ventana. Además, es crucial mantenerlas alejadas del calor directo, ya que esto podría quemar su energía.

romero El romero es una planta que atrae energías positivas, según el Feng Shui.

Finalmente, el estado de la planta es un reflejo de la energía del hogar: si está marchita, genera estancamiento. El cuidado constante y quitarle las hojas secas son esenciales para que la prosperidad siga floreciendo.

Cuáles son los beneficios del romero, la albahaca y la menta, según el Feng Shui

Cada especie aromática posee una vibración específica que puede potenciar distintas áreas de nuestra vida, tal como explican los postulados de la filosofía asiática: