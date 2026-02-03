El país de América Latina que logró un acceso privilegiado al mercado de Estados Unidos con un pacto histórico

Para Guatemala, significa que más del 70 % de sus exportaciones hacia Estados Unidos podrán ingresar con arancel cero, una cuota que representa miles de millones de dólares en productos, desde café y frutas hasta manufacturas ligeras. El intercambio comercial entre Guatemala y Estados Unidos es viejo, sólido y, de algún modo, necesario. Históricamente, el mercado estadounidense ha absorbido alrededor del 30 % de las exportaciones guatemaltecas, un volumen que subraya la interdependencia económica de ambos países.

USA y gutemala

Que significa este pacto

Pero este acuerdo entre Estados Unidos y este país de América Latina va más allá de aranceles rebajados. Es también una declaración de intención política y estratégica en una región que busca equilibrio, en un momento donde los flujos comerciales, y las tensiones geopolíticas, exigen respuestas pragmáticas.

El documento firmado incluye cláusulas que abordan problemas contemporáneos. Facilitación del comercio, reconocimiento de estándares sanitarios, apertura de servicios, cooperación en asuntos regulatorios y mecanismos para la resolución de disputas. Todo ello reconfigura viejas barreras en una plataforma más moderna de intercambio.

Para algunos sectores productivos es una bocanada de aire fresco. Acceso más amplio a mercados, mayores certezas para los exportadores y una oportunidad para consolidar cadenas de valor regionales. Para analistas críticos, el reto será asegurar que los beneficios comerciales no queden reducidos a cifras de exportación, sino que se traduzcan en más empleo, valor agregado local y competitividad sostenible.