El senador provincial Marcelino Iglesias confía que en poco tiempo se apruebe en la Legislatura una modificación a la Ley de arbolado en la provincia, que tiene como objetivo que cada municipio tenga autonomía para decidir sobre un ejemplar que esté en mal estado y erradicarlo, sin tener que realizar largos trámites que pueden demorar meses y hasta quedar estancados.
Marcelino Iglesias insistió con un proyecto para agilizar la erradicación de árboles en riesgo
El proyecto de Marcelino Iglesias fue presentado en 2024. Busca que los municipios puedan decidir sin burocracia sobre un árbol en riesgo
El ex intendente de Guaymallén, reveló que este proyecto lo presentó en el 2024 y que cuenta con la firma de todos los bloques del Senado: "Este proyecto le confiere a los municipios la facultad para decidir la erradicación de esos ejemplares en malas condiciones y que puedan hacerlo sin hacer el trámite engorroso de acudir a la dirección provincial respectiva".
Indicó que después de erradicar un árbol, el municipio debe hacer un informe sobre el estado del mismo: "Los municipios deben elevar un informe minucioso con la geolocalización de cada árbol que se intervino, y también el detalle de los que se plantaron, ya que son muchos más los que se plantan que los que se erradican. Son 6 o 7 por cada uno que se saca".
El senador explicó que esos árboles añosos estaban cuando la zona era rural y que quedó en medio de la ciudad debido a la urbanización, y "hoy representan un peligro".
Apoyo al proyecto de Marcelino Iglesias
"Contó con mucho consenso y fue firmado por todos los bloques del Senado. Además le consulté a todos los intendentes y también hubo acuerdo, aunque hay algunas voces que no reconocen el avance de los municipios en ese aspecto", explicó a Radio Nihuil.
Sostuvo que la importancia de esta modificación en la Ley del arbolado público y sostuvo que confía "que pronto se trate porque cada evento climático que ocurre es una reflexión sobre lo que no hicimos y debíamos hacer", además que los únicos que están presentes en esas situaciones son los municipios.
Agregó: "Este es un proyecto de sentido común. No es la solución definitiva, pero va a ayudar muchísimo al arbolado, son seres vivos que nacen, crecen y mueren y hay que acompañarlos para erradicarlos cuando sean un peligro".
Marcelino Iglesias sostuvo que en caso de ser aprobado el proyecto, "cada municipio tiene la facultad o no de adherirse, pero estoy convencido que lo van a hacer".