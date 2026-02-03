Marcelino Iglesias insistió con un proyecto para agilizar la erradicación de árboles en riesgo

El senador explicó que esos árboles añosos estaban cuando la zona era rural y que quedó en medio de la ciudad debido a la urbanización, y "hoy representan un peligro".

Apoyo al proyecto de Marcelino Iglesias

"Contó con mucho consenso y fue firmado por todos los bloques del Senado. Además le consulté a todos los intendentes y también hubo acuerdo, aunque hay algunas voces que no reconocen el avance de los municipios en ese aspecto", explicó a Radio Nihuil.

Sostuvo que la importancia de esta modificación en la Ley del arbolado público y sostuvo que confía "que pronto se trate porque cada evento climático que ocurre es una reflexión sobre lo que no hicimos y debíamos hacer", además que los únicos que están presentes en esas situaciones son los municipios.

guaymallen arbolado publico tormenta enero 2026 Marcelino Iglesias aseguró que los municipios deberán hacer un informe de cada árbol erradicado. Imagen ilustrativa.

Agregó: "Este es un proyecto de sentido común. No es la solución definitiva, pero va a ayudar muchísimo al arbolado, son seres vivos que nacen, crecen y mueren y hay que acompañarlos para erradicarlos cuando sean un peligro".

Marcelino Iglesias sostuvo que en caso de ser aprobado el proyecto, "cada municipio tiene la facultad o no de adherirse, pero estoy convencido que lo van a hacer".