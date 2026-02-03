Hipo por alcohol: qué significa, cómo detenerlo y cuándo deberías preocuparte

Seguramente te ha pasado: estás disfrutando de una reunión social y, tras un par de copas, aparece un hipo persistente y molesto que parece no querer irse. Ante esto, muchas son las personas que se han preguntado qué significa y cómo eliminarlo.
Aunque suele ser motivo de risas entre amigos, el hipo al tomar alcohol tiene una explicación fisiológica y de salud clara, y es más común de lo que crees.
Por qué aparece el hipo al tomar alcohol y cómo eliminarlo
El hipo es esencialmente una contracción involuntaria y espasmódica del diafragma, el músculo que separa el pecho del abdomen. Cuando bebes alcohol, se activan varios mecanismos que "confunden" a este músculo:
- Irritación del sistema digestivo: el alcohol es una sustancia irritante para la mucosa del esófago y el estómago. Según expertos de Medical News Today, esta irritación puede alterar el nervio vago o el nervio frénico, que son los encargados de controlar el movimiento del diafragma.
- Distensión gástrica: las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza o aquellas mezcladas con refrescos, contienen mucho gas carbónico. Al expandirse el estómago por el líquido y el gas, este presiona el diafragma, provocando los espasmos.
- Reflujo gastroesofágico: el consumo de alcohol relaja el esfínter esofágico inferior, permitiendo que el ácido del estómago suba. El reflujo es uno de los detonantes más frecuentes del hipo crónico o temporal.
Si bien la mayoría de los episodios duran apenas unos minutos, existen técnicas respaldadas para calmarlos:
- Maniobra de Valsalva: exhalar aire con fuerza mientras mantienes la boca cerrada y la nariz tapada.
- Estimulación del nervio vago: beber agua fría a sorbos pequeños o aguantar la respiración por 10 segundos suele ser efectivo.
- Moderación: alternar cada copa con un vaso de agua para reducir la irritación gástrica.
Cuándo deberías preocuparte
Aunque el hipo por alcohol es inofensivo en el 99% de los casos, la Clínica Mayo advierte que si el hipo persiste por más de 48 horas, podría ser señal de una afección subyacente que requiere atención médica.
En conclusión, el hipo es la forma en que tu cuerpo reacciona a la velocidad o el tipo de bebida que estás ingiriendo. Beber con calma y evitar el exceso de gas son tus mejores aliados.