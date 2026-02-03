Hipo por alcohol: qué significa, cómo detenerlo y cuándo deberías preocuparte

Aunque suele ser motivo de risas entre amigos, el hipo al tomar alcohol tiene una explicación fisiológica y de salud clara, y es más común de lo que crees.

Tener hipo.jpg El hipo al tomar alcohol tiene una explicación fisiológica clara.

Por qué aparece el hipo al tomar alcohol y cómo eliminarlo

El hipo es esencialmente una contracción involuntaria y espasmódica del diafragma, el músculo que separa el pecho del abdomen. Cuando bebes alcohol, se activan varios mecanismos que "confunden" a este músculo: