España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años y hará un rastreo de contenidos

redes sociales y menores

Sistema de rastreo, la huella del odio

La medida se alinea con las recomendaciones emitidas por la Unión Europea en noviembre pasado y con políticas ya adoptadas por otros países del bloque, como Francia, que en 2024 fijó en 15 años la edad mínima para el acceso a las redes sociales.

El jefe del Ejecutivo español precisó además que se trabajará de manera conjunta con la Fiscalía para analizar posibles infracciones legales cometidas por plataformas como Grok, TikTok e Instagram.

Asimismo, anunció la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad destinado a identificar lo que definió como “una huella de odio y polarización” en el ecosistema digital.

celular-redes-sociales-freepik Se hará un rastreo, cuantificación y trazabilidad de los contenidos en las redes.

Sánchez informó también que España se sumó a otros cinco países europeos en la denominada “Coalición de los Dispuestos Digitales”, con el objetivo de avanzar de forma coordinada hacia una regulación más estricta, ágil y efectiva de las plataformas sociales.

“Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido: un lugar donde se ignoran las leyes, se toleran los delitos y la desinformación vale más que la verdad, mientras la mitad de los usuarios sufre ataques de odio”, afirmó.

Un experimento que sorprende en Australia

En Australia restringen desde principios de diciembre el acceso a las redes sociales a niños y adolescentes menores de 16 años. El iniciativa llevó a un caso de estudio global. Solo en TikTok, unas 200.000 cuentas fueron desactivadas el primer día.

Antes de esta prohibición, cerca del 85% de los niños australianos de entre 8 y 15 años utilizaban al menos una red social. Las primeras encuestas de opinión muestran respuestas mixtas, aunque sorprende la baja resistencia por parte de padres e hijos. Para muchos especialistas, la medida representa un gesto político poco habitual frente a un problema que lleva años creciendo sin regulaciones efectivas.

Mendoza, entre la recepción de denuncias y el Pacto Parental

En Mendoza ya se denunciaron más de 120 casos de grooming durante el año pasado. Son hechos de acoso sexual de un adulto a niños, niñas o adolescentes mediante el uso de plataformas digitales como los juegos Roblox, Minecraft y Free Fire.

Bullying o acoso escolar.jpg El acoso escolar, bullying y acoso sexual. Las redes exponen a los niños y adoscentes.

La doctora Laura Ávila, Secretaria Grooming de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual explicó que Mendoza recibe denuncias de particulares y de la ONG NCMEC (National Center For Missing & Exploited Children) de Estados Unidos, en donde las propias plataformas les denuncian a ellos posibles casos.

“Las plataformas digitales como Meta, Whatsapp, Instagram o Roblox, reportan esos hechos a esta ONG y la forma de identificar es a través de un IP. Cuando ese IP corresponde al país, se define cuál es la provincia de donde salieron esos abusos digitales”, explicó la funcionaria judicial.

También en Mendoza crece el debate y las acciones del Pacto Parental para retrasar el uso de un celular propio en niños incluye compromisos que van más allá de este acto. En el documento, padres y madres reconocen la crisis que atraviesan las familias de hoy por la “invasión” de pantallas y se comprometen a involucrarse más en el día a día de sus hijos.

Se trata de "un acuerdo entre madres y padres para devolverles a nuestros hijos algo que hoy parece cada vez más difícil: tiempo libre de pantallas. Un compromiso colectivo para acompañarlos, cuidarlos y poner límites saludables en un mundo donde todo empuja a la hiperconexión".

Fuentes: 20 Minutos, Noticias Argentinas, A24.com y Archivo Diario UNO