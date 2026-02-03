El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que se prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, al intervenir este martes en el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se desarrolla en Dubái.
España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años y hará un rastreo de contenidos
España se suma a otros países en el endurecimiento de la regulación sobre plataformas digitales, con sanciones por manipulación de algoritmos y contenidos
Durante su exposición, el mandatario adelantó que el Ejecutivo impulsará un paquete de medidas para reforzar el control sobre las plataformas digitales y exigir mayores responsabilidades a sus directivos, según informaron medios internacionales.
Entre los ejes centrales de la iniciativa, Sánchez confirmó que se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales. “Se acabó ocultarse bajo el código y decir que la tecnología es neutra”, sostuvo. En ese marco, también se establecerá la prohibición de que menores de 16 años creen perfiles en redes sociales.
Sistema de rastreo, la huella del odio
La medida se alinea con las recomendaciones emitidas por la Unión Europea en noviembre pasado y con políticas ya adoptadas por otros países del bloque, como Francia, que en 2024 fijó en 15 años la edad mínima para el acceso a las redes sociales.
El jefe del Ejecutivo español precisó además que se trabajará de manera conjunta con la Fiscalía para analizar posibles infracciones legales cometidas por plataformas como Grok, TikTok e Instagram.
Asimismo, anunció la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad destinado a identificar lo que definió como “una huella de odio y polarización” en el ecosistema digital.
Sánchez informó también que España se sumó a otros cinco países europeos en la denominada “Coalición de los Dispuestos Digitales”, con el objetivo de avanzar de forma coordinada hacia una regulación más estricta, ágil y efectiva de las plataformas sociales.
“Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido: un lugar donde se ignoran las leyes, se toleran los delitos y la desinformación vale más que la verdad, mientras la mitad de los usuarios sufre ataques de odio”, afirmó.
Un experimento que sorprende en Australia
En Australia restringen desde principios de diciembre el acceso a las redes sociales a niños y adolescentes menores de 16 años. El iniciativa llevó a un caso de estudio global. Solo en TikTok, unas 200.000 cuentas fueron desactivadas el primer día.
Antes de esta prohibición, cerca del 85% de los niños australianos de entre 8 y 15 años utilizaban al menos una red social. Las primeras encuestas de opinión muestran respuestas mixtas, aunque sorprende la baja resistencia por parte de padres e hijos. Para muchos especialistas, la medida representa un gesto político poco habitual frente a un problema que lleva años creciendo sin regulaciones efectivas.
Mendoza, entre la recepción de denuncias y el Pacto Parental
En Mendoza ya se denunciaron más de 120 casos de grooming durante el año pasado. Son hechos de acoso sexual de un adulto a niños, niñas o adolescentes mediante el uso de plataformas digitales como los juegos Roblox, Minecraft y Free Fire.
La doctora Laura Ávila, Secretaria Grooming de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual explicó que Mendoza recibe denuncias de particulares y de la ONG NCMEC (National Center For Missing & Exploited Children) de Estados Unidos, en donde las propias plataformas les denuncian a ellos posibles casos.
“Las plataformas digitales como Meta, Whatsapp, Instagram o Roblox, reportan esos hechos a esta ONG y la forma de identificar es a través de un IP. Cuando ese IP corresponde al país, se define cuál es la provincia de donde salieron esos abusos digitales”, explicó la funcionaria judicial.
También en Mendoza crece el debate y las acciones del Pacto Parental para retrasar el uso de un celular propio en niños incluye compromisos que van más allá de este acto. En el documento, padres y madres reconocen la crisis que atraviesan las familias de hoy por la “invasión” de pantallas y se comprometen a involucrarse más en el día a día de sus hijos.
Se trata de "un acuerdo entre madres y padres para devolverles a nuestros hijos algo que hoy parece cada vez más difícil: tiempo libre de pantallas. Un compromiso colectivo para acompañarlos, cuidarlos y poner límites saludables en un mundo donde todo empuja a la hiperconexión".
Fuentes: 20 Minutos, Noticias Argentinas, A24.com y Archivo Diario UNO