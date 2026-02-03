Desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?

Las ecuaciones simples son fáciles, determinar el valor de una incógnita representada a través de X depende de seguir los pasos correctos. Aparece un nuevo nivel de desafío matemático. En el ejercicio planteado te enfrentarás un ejercicio combinado en el que uno de los valores no se conoce, pero puede averiguarse rápidamente. ¿Cuánto vale X en 3X - 5 = 16
Nuevo desafío matemático para ejercitar tu cerebro y acelerar tu rapidez mental. Si se aplica la regla de transposición llegarás al resultado correcto
¿Alcanza con que apliques el procedimiento habitual o hay que pensar un poco más todavía? Poné a prueba tu razonamiento con este desafío matemático, revisá cada paso con calma y descubrí si realmente dominás las ecuaciones simples. Eso sí: tomate todo el tiempo que sea necesario, analizá la operación y animate a encontrar el valor correcto de "X".
Como siempre te sugerimos, no recurras a la ayuda de la IA.
Para determinar el valor de X en 3x - 5 = 16 hay aplicar la "regla de transposición". Es decir despejar la X pasando todos los términos al otro lado del = pero con una función inversa. Es decir, si un número está:
- Sumando, pasa restando.
- Restando, pasa sumando.
- Dividiendo, pasa multiplicando.
- Multiplicando, pasa dividiendo.
- Potencia, pasa a raíz.
- Raíz, pasa a potencia.
Desafío matemático paso a paso: ¿cuál es el valor de x?
- Paso 1 (La resta pasa a suma): El -5 se mueve al lado derecho del = como +5.
3X = 16 + 5
3X = 21
- Paso 2 (La multiplicación pasa a división): El 3 que está multiplicando a la X se mueve al lado derecho del = dividiendo.
X = 21÷ 3
- Paso 3, resultado final:
X = 7
Desafío matemático: beneficio para el cerebro
Lograr el resultado correcto en este desafío matemático mejora el funcionamiento del cerebro y nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.