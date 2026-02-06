La planta de flores púrpura que baila con la música y ha causado curiosidad entre los científicos

hojas de planta telegrafo Se la conoce como planta danzante, esparceta oscilante o planta semáforo.

La planta que baila

Según el sitio web del ecólogo botánico Matt Candeias , la planta de baile tiene hojas compuestas que representan órganos sorprendentemente activos. Los folíolos terminales, más grandes, se mueven hacia arriba y hacia abajo a lo largo del día, mientras que sus folíolos laterales, más pequeños, exhiben movimientos rítmicos en escalas de minutos.

Lo más llamativo es que los folíolos muestran un aumento en su movimiento cuando se exponen a la música. De hecho, si busca en internet encontrará muchos videos de la planta telégrafo "bailando" al ritmo de diversos estilos musicales. Si bien parece sorprendente, la música no es la razón por la que esta planta se mueve.

¿Cuál es la razón de que la planta baile?

Existen varias teorías hasta la fecha, y una sugiere que los movimientos de los folíolos son de naturaleza defensiva. Se cree que las hojas podrían imitar los movimientos de las mariposas. Al hacerlo, podrían convencer a las hembras grávidas de que esa planta ya está ocupada. Estas estrategias existen en algunas especies de plantas, aunque se basan en adornos físicos más que en movimientos.

hojas de planta telegrafo La planta telégrafo es originaria de las regiones tropicales de Asia.

Otra explicación que se ha propuesto es que sus movimientos también podrían atraer a posibles depredadores. Al imitar el movimiento de un insecto apetitoso, podrían incitar a las aves a acercarse para observar más de cerca. Una vez allí, podrían encontrar fácilmente a otros herbívoros escondidos en la planta.

Una hipótesis diferente revela que estos movimientos buscan aumentar la exposición al sol. Se ha descubierto que, lejos de responder únicamente a la música, los folíolos se mueven a lo largo del día en función de la temperatura. Cuando las temperaturas son bajas, los movimientos de los folíolos son más vigorosos. Finalmente, se ralentizan si las temperaturas son lo suficientemente altas.

Esta hipótesis se ve reforzada por el hecho de que los movimientos cesan al ponerse el sol. En cierto sentido, los folíolos parecen usar la temperatura para detectar si reciben la mayor cantidad de sol posible.