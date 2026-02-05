La planta que crece en maceta, no exige cuidados de jardinería y es perfecta para balcones pequeños

Contar con un balcón de dimensiones reducidas no debe ser un impedimento para crear un refugio verde personal. Es que, acudiendo a las plantas adecuadas, podemos tener un lugar para conectar con la naturaleza. Tal es el caso del ejemplar que te mencionaré a continuación, el cual se destaca por crecer en maceta, no demandar cuidados de jardinería y generar una especie de cortina gracias a sus hojas trepadoras.
¿Cuál es la mejor planta para tener en el balcón?
La clave para maximizar balcones pequeños no radica en la cantidad de plantas, sino en la elección estratégica de especies que combinen estética, resistencia y adaptabilidad. En este contexto, el potus se posiciona como la opción predilecta para quienes buscan belleza sin complicaciones.
El potus es una planta sumamente valorada por su versatilidad. Su característica más distintiva es su naturaleza colgante o trepadora. En un balcón estrecho, el espacio vertical es oro: al colocar este ejemplar en una maceta elevada o colgada, se logra un efecto de cascada verde que llena el ambiente de vida sin ocupar superficie transitable.
Además, su follaje en forma de corazón, con matices que varían entre el verde intenso y el amarillo, aporta una luminosidad inmediata a rincones que suelen ser sombríos. Es una planta que visualmente amplía el espacio gracias a su crecimiento frondoso y dinámico.
Para que un potus luzca radiante en un balcón, es fundamental respetar ciertas pautas. Si bien no exige cuidados de jardinería complejos, es menester prestar atención a algunas cuestiones:
- Iluminación: aunque tolera la semisombra, prefiere luz indirecta brillante. En un balcón pequeño, evitá que el sol del mediodía impacte directamente sobre sus hojas, ya que podría quemarlas.
- Riego moderado: es preferible quedarse corto que excederse. Se recomienda regar solo cuando la capa superior de la tierra esté seca al tacto. El exceso de agua es su principal enemigo, provocando el amarilleamiento de las hojas.
- Protección: al estar en el exterior, hay que protegerlo de vientos fuertes que puedan dañar sus tallos flexibles o deshidratar la planta rápidamente.