China puso en marcha al ejército más grande del mundo y lo mostró en uno de los desfiles militares más monumentales

La coordinación era casi coreográfica del ejército de China. Vehículos blindados, tanques de última generación y misiles estratégicos avanzados se alineaban con exactitud milimétrica, mientras drones sobrevolaban el cielo y proyectaban imágenes que combinaban patriotismo con innovación tecnológica.

Ejercito

La demostración del ejército de China al mundo

Este evento no es solo una demostración de fuerza, sino también un reflejo de la estrategia de China de posicionarse como un actor clave en la seguridad global y en el equilibrio geopolítico. El ejército chino, con más de dos millones de efectivos, es el mayor del planeta, y su modernización ha sido constante en las últimas décadas.

Las fuerzas armadas no solo han incorporado tecnología de punta, sino que también han reforzado su capacidad logística, de ciberseguridad y de inteligencia estratégica. Cada unidad, cada escuadrón y cada división parece contar una historia de disciplina, entrenamiento riguroso y ambición nacional.

El desfile del ejército de China contó con