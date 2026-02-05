El país de América Latina al que China apunta para grandes inversiones: preocupación en Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha criticado a las autoridades que gestionan este paso por cobrar demasiado a Estados Unidos en comparación con China. En su opinión, esta desigualdad se debe a las presiones de Beijing. Pero esa supuesta influencia china en América Latina no se detiene en el puerto de Hutchison (zona del Canal de Panamá)

canal de panama.jpg

¿Cuáles son las inversiones de China en esta región de América Latina?

Las inversiones de China en esta región de América Latina son significativas y están principalmente enfocadas en proyectos de infraestructura. Algunas de las principales infraestructuras desarrolladas por China encanal de panamá son:

Línea ferroviaria de alta velocidad: conectaría Ciudad de Panamá con la frontera de Costa Rica, con un tramo de más de 400 kilómetros para modernizar el transporte en la región de América Latina .

. Nueva línea de metro: propuesta para ser construida en la capital panameña, con la cooperación de China .

. Puerto de contenedores: desarrollado por el conglomerado Landbridge, considerado el más moderno del país, como parte de la expansión de China en América Latina .

en . Cuarto puente sobre el Canal de Panamá: involucra un contrato de 1,400 millones de dólares, con avances cautelosos tras una pausa en su construcción, reflejando la persistencia de China en su influencia en América Latina.

Así mismo, los intereses de China en esta región de América Latina, según aclara la BBC, son:

China y américa latina (1).jpg

Aumento de su influencia en América Latina : la situación estratégica de Panamá es clave para China , que busca expandir su presencia en un continente históricamente influenciado por Estados Unidos .

: la situación estratégica de Panamá es clave para , que busca expandir su presencia en un continente históricamente influenciado por . Relaciones diplomáticas con Panamá: en 2017, Panamá rompió relaciones con Taiwán y estableció lazos formales con China , un paso significativo para la diplomacia de China en América Latina .

, un paso significativo para la diplomacia de en . Unión a la iniciativa Belt and Road: Panamá se convirtió en el primer país latinoamericano en unirse a esta iniciativa global de infraestructuras e inversiones, valorada en un billón de dólares, como parte de la expansión de China en América Latina .

en . Expansión de su poder blando: China ha abierto su primer Instituto Confucio en Panamá, una herramienta clave para promover su cultura y valores en América Latina .

ha abierto su primer Instituto Confucio en Panamá, una herramienta clave para promover su cultura y valores en . Desarrollo de relaciones culturales y educativas: las empresas chinas han patrocinado cursos de formación en medios de comunicación para periodistas panameños, mostrando el interés de China en fortalecer sus relaciones con América Latina.

La expansión de China en América Latina refleja su creciente influencia, especialmente en una región históricamente dominada por Estados Unidos.