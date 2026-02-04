Encontraron las pertenencias de la DJ desvalijada en la Quinta y ahora apuntan al comprador

3 Parte de las pertenencias halladas este miércoles a primera hora de la tarde.

El testigo afirmó que semanas atrás fue convocado para hacer esa tarea y que acudió al domicilio de la Quinta Sección, pero creyendo que se trataba de una mudanza más, como las que hace cualquier día, y que jamás imaginó que podría estar tratándose de un robo. Según datos extraoficiales, todo fue llevado a un domicilio de calle San Martín, muy cerca de Catamarca y a metros de la Galería Tonsa, en Ciudad.

A quién apunta ahora la investigación

Quien habría comprado las pertenencias de Valentina ya está identificado por la Justicia y puede llegar a ser imputado por encubrimiento, de acuerdo a una fuente judicial. El hombre trabaja en un local del microcentro -se investiga si no es el dueño- muy cerca de donde se dio el hallazgo. Entre otros elementos, lo complica el hecho de que "compró todo de una sola vez" -dice la misma fuente-. De hecho, hasta trascendió una suma tentativa que pudo haberse pagado por todo: 800 mil pesos. Son elementos que tendrán que terminar de convalidar los empleados judiciales.

Por lo pronto, las pertenencias fueron recuperadas en un allanamiento que comenzó después de las 19 y ahora se aguarda la declaración del presunto comprador. A esta hora, no se ha dado con el paradero del acusado de desvalijar a la DJ -se preserva su nombre porque aún no está imputado-. Se especula con que está en Brasil y la propia víctima ha subido sus imágenes a su perfil de redes sociales, alertando a amigos y círculos cercanos en aquel país por si llegan a verlo. "Cuidado, este hombre es peligroso", escribió la denunciante. También hay versiones no oficiales de que está en Uspallata. Un perfil de Instagram que tenía su nombre y apellido fue borrado en la tarde de este martes.

robo a valentina dj mendoza Todo fue llevado a un domicilio de calle San Martín, muy cerca de Catamarca y a metros de la Galería Tonsa, en Ciudad.

Según Valentina, es el perfil con el que se contactó tiempo atrás, cuando había publicado en su lista de "mejores amigos" de esa red social a alguien para alquilar su vivienda. Lo hizo cobrando un precio muy bajo porque "necesitaba que alguien sí o sí se quedara", sobre todo para cuidar al gato.

"No me quería devolver el departamento, nunca me pagó ni un solo centavo de alquiler y cuando entré, ya con otra llave, porque sabía o entendía que él ya no estaba, entro al departamento y me encuentro con que las habitaciones estaban vacías. Me lo desvalijó: se llevó microondas, heladera, dos camas. Todo. Todo lo que había se lo llevó", dijo cuando la historia se conoció a Canal Siete.