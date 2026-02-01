Rompió la vidriera, robó un celular y huyó al activarse la alarma

Embed - Robó un celular en un local comercial del centro y huyó al activarse la alarma

Otro robo de celular en Capital con una detención

Un joven de 22 años fue detenido este domingo por la tarde acusado de robar un teléfono celular y otros elementos a una mujer en el barrio Villa Jovita, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.30 en calle Pedro J. Godoy al 1840, cuando personal de la Comisaría 27ª realizaba patrullajes preventivos por la zona. Según la información oficial, los efectivos tomaron conocimiento de que un hombre había sustraído un teléfono celular, auriculares blancos y varias tarjetas a una mujer de 30 años, identificada con las iniciales F.A.O.

Con los datos aportados, los policías intensificaron el patrullaje por el Corredor del Oeste donde observaron a un individuo con características similares al sospechoso. Al darle la voz de alto, el sujeto se dio a la fuga e ingresó a un domicilio de la zona.

Con la autorización de la propietaria de la vivienda, el personal policial ingresó al inmueble y logró la aprehensión del joven, identificado como T.C. (22). En el lugar trabajó personal policial de Capital abocado a las actuaciones correspondientes.

La causa quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Capital, que interviene en la investigación del hecho.