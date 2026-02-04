Una joven adoptada cumplió su sueño de conocer a su madre biológica tras años de búsqueda

programa identidad biologica reencuentro familia2 Angelina se reencontró con su familia gracias al Programa de Identidad Biológica del Gobierno.

Respecto al encuentro con su mamá Mirta relató que no lo podía creer porque fue un proceso largo. "Cuando la vi estaba muy contenta, valió la pena la búsqueda. Luego de este primer encuentro, la intención es construir un vínculo y hemos quedado en eso", explicó.

Además, dedicó un mensaje para quienes están en la búsqueda de su origen y recordó que "cada uno tiene su tiempo dentro de la búsqueda y que cada búsqueda tiene su tiempo. Yo les diría que se animen a dar el primer paso, que después el camino va apareciendo".

programa identidad biologica reencuentro familia3 Mirta, durante el encuentro con su hija Angelina.

El Programa de Identidad Biológica

Guadalupe Álvarez, abogada del Registro Provincial de Adopción y encargada del Espacio de Búsqueda de Orígenes, afirmó que es el primer reencuentro de 2026.

"Agradecemos al programa provincial porque después de un trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, hoy hemos tenido un nuevo reencuentro que lo celebramos en ambas instituciones", dijo.

Y agregó: "Así que después de una búsqueda de la documentación de la buscadora, de la historia de origen, después de un trabajo durante meses en develar esta historia, se articuló con el programa y las chicas pudieron lograr este reencuentro tan hermoso que hemos vivido hoy”.

programa identidad biologica reencuentro familia4 El reencuentro.

El Programa de Identidad Biológica fue creado por la ley 9.182 y tiene como objetivo acompañar a quienes buscan reconstruir su historia de origen.

Es ejecutado por la Dirección de Derechos Humanos que depende del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y ha permitido que decenas de mendocinos pudieran reconstruir su pasado y encontrar respuestas a las preguntas que los acompañan desde siempre.

Al contar con el apoyo de un equipo interdisciplinario de profesionales, el Gobierno trabaja incansablemente para brindar a cada persona la posibilidad de conocer sus orígenes y construir una identidad más completa.

Si tenés dudas sobre tu identidad o querés saber más sobre el programa, podés comunicarte con la Dirección de Derechos Humanos al 261 3852076, al Instagram @derechoshumanos.mza o al e mail [email protected].