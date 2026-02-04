Inicio Sociedad Pueblo
El pueblo que pocos conocen y está entre Viña del Mar y Concón

El pueblo está plagado de edificios y condominios de alquiler para turistas

Virginia López
Por Virginia López [email protected]
El pueblo de Montemar es ideal para las vacaciones en Chile.

Entre las ciudades de Viña del Mar y Concón existe un pueblo costero que muchos turistas recorren sin detenerse ni registrarlo como un destino propio. Este lugar se encuentra a unos 10 minutos al norte del centro de Viña del Mar y a igual distancia al sur de Concón, en una zona donde bordea el océano de Chile.

Es un conjunto de condominios, casas y edificios bajos que se extienden junto a la playa, con un perfil residencial y de veraneo que lo diferencia de los otros sectores más famosos. Su nombre no aparece siempre en los mapas turísticos ni en las recomendaciones habituales para viajar a Chile, lo que lo mantiene fuera del radar de la mayoría de los visitantes.

pueblo montemar 3
El pueblo est&aacute; plagado de condominios para los turistas.

El pueblo turístico de Chile que pocos conocen

Muchos lo conocen solo como “el camino a Concón” o como parte del litoral norte de Viña del Mar, sin asignarle una identidad propia. Sin embargo, quienes lo han visitado destacan su tranquilidad relativa, sus playas menos masificadas y su ubicación estratégica para combinar ciudad y mar sin las aglomeraciones de Reñaca o el bullicio de Concón.

Montemar es el nombre oficial del pueblo, que abarca desde el sector de Montemar Alto hasta la playa principal conocida como Playa Montemar o Playa Los Marineros. La playa tiene alrededor de 1.5 kilómetros de longitud, con arena fina y olas moderadas que la hacen apta para baño familiar, surf en días de buen oleaje y caminatas largas.

pueblo montemar
Es un pueblo de f&aacute;cil acceso por la avenida principal de la costa de Chile.

Las playas de este pueblo cuentan con salvavidas en temporada, duchas públicas y algunos sectores con roqueríos ideales para pesca deportiva. Aunque en verano recibe más gente, especialmente los fines de semana, no llega a saturarse como las playas vecinas, lo que permite encontrar espacio incluso en las vacaciones de enero y febrero.

El acceso a este pueblo es directo por la Avenida Borgoño, con varias entradas y estacionamientos en la orilla o en calles aledañas. Hay oferta de alojamiento variada: departamentos en condominios con vista al mar, cabañas y arriendos vacacionales en plataformas como Airbnb. Muchos visitantes que se alojan en Viña o Concón eligen Montemar para pasar el día porque ofrece un ambiente más calmado, con menos vendedores ambulantes y ruido.

