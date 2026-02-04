El pueblo que pocos conocen y está entre Viña del Mar y Concón

Montemar es el nombre oficial del pueblo, que abarca desde el sector de Montemar Alto hasta la playa principal conocida como Playa Montemar o Playa Los Marineros. La playa tiene alrededor de 1.5 kilómetros de longitud, con arena fina y olas moderadas que la hacen apta para baño familiar, surf en días de buen oleaje y caminatas largas.

pueblo montemar Es un pueblo de fácil acceso por la avenida principal de la costa de Chile.

Las playas de este pueblo cuentan con salvavidas en temporada, duchas públicas y algunos sectores con roqueríos ideales para pesca deportiva. Aunque en verano recibe más gente, especialmente los fines de semana, no llega a saturarse como las playas vecinas, lo que permite encontrar espacio incluso en las vacaciones de enero y febrero.

El acceso a este pueblo es directo por la Avenida Borgoño, con varias entradas y estacionamientos en la orilla o en calles aledañas. Hay oferta de alojamiento variada: departamentos en condominios con vista al mar, cabañas y arriendos vacacionales en plataformas como Airbnb. Muchos visitantes que se alojan en Viña o Concón eligen Montemar para pasar el día porque ofrece un ambiente más calmado, con menos vendedores ambulantes y ruido.