El pueblo a minutos de Papudo que tiene playas casi vírgenes

El pueblo en sí tiene alrededor de 2.000 habitantes y mantiene un perfil agrícola y residencial. Hay parcelas de cultivo de hortalizas, paltas y frutales, junto con algunas casas de veraneo que se han construido en los últimos años. Los servicios son básicos: minimarkets, panaderías, una posta de salud y restaurantes sencillos que sirven empanadas, pescados fritos y asados. No hay grandes hoteles ni malls, lo que preserva el ambiente rural y familiar que atrae a turistas que buscan desconexión.

pueblo longotoma 2 Las extensas playas que ofrece este pueblo de Chile.

Para llegar desde Papudo, se toma la ruta que pasa por Los Molles y luego se desvía hacia el interior por un camino bien señalizado. El trayecto es corto y permite combinar la estadía en el balneario con visitas diarias a estas playas más tranquilas. Muchos alquilan cabañas o departamentos en Papudo y usan el pueblo como base para explorar la costa norte de Petorca sin las multitudes.

Este pueblo a minutos de Papudo ofrece playas casi vírgenes que contrastan con los balnearios más turísticos de la zona. Su cercanía, acceso fácil y entorno natural lo convierten en una alternativa real para quienes quieren mar, arena y tranquilidad sin renunciar a la comodidad de estar cerca de servicios.