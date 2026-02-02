El pueblo camino a Viña del Mar que también tiene buenos malls para hacer compras

Muchos asocian este pueblo solo con fábricas sin saber que cuenta con centros comerciales modernos y bien equipados para hacer compras. Por eso, cada vez más, las personas que aprovechan el verano para pasar unos días en la costa pacífica también suelen detenerse aquí para hacer compras antes de llegar a la playa o al regreso a casa, ya que ofrece precios más competitivos que en Viña del Mar o Valparaíso.

pueblo la calera 2 El pueblo de La Calera está de paso a Viña del Mar.

El pueblo para hacer compras en Chile

Se trata del pueblo de La Calera. El principal punto de interés comercial es el Mall Open La Calera, un centro a cielo abierto que incluye tiendas de marcas reconocidas como Falabella, Paris, Ripley, Adidas, Nike, H&M, junto con supermercados Jumbo y Líder. Cuenta con patio de comidas amplio, cines Cinemark, zonas de juegos para niños y estacionamiento gratuito. Otro mall importante es el Portal La Calera, más tradicional pero con buena variedad de locales, farmacias, bancos y servicios. Estos centros permiten hacer compras de ropa, tecnología, hogar, alimentos y regalos sin tener que llegar hasta los malls de Viña del Mar o Reñaca, donde los precios suelen ser más altos y el estacionamiento más complicado.