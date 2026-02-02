El error que todos cometen con el celular y que "mata" la batería sin que te des cuenta

Existe un mito tecnológico muy arraigado en los hogares: la idea de que cerrar todas las aplicaciones abiertas en segundo plano de nuestros celulares ahorra batería. Sin embargo, la tecnología de 2026 en sistemas como iOS y Android demuestra lo contrario.
Al cerrar una app por completo, obligás al procesador a realizar un esfuerzo mayor para reiniciarla desde cero la próxima vez que la uses, consumiendo picos de energía innecesarios. Los sistemas operativos modernos están diseñados para dejar esas apps "congeladas", sin gasto real.
El método 20-80 y el impacto de la música en tu autonomía
Para cuidar la vida útil de tu equipo en climas donde las temperaturas extremas pueden degradar el litio, los expertos recomiendan la regla del 20-80.
Esto significa mantener el nivel de carga entre esos porcentajes para evitar el estrés químico de las celdas. Además, se sugiere activar el nuevo modo de "Batería Adaptativa", una función de Inteligencia Artificial que aprende tus rutinas: si solés pasear a tus perros a las 19:00, el celular lo sabe y reduce procesos secundarios en esa franja horaria para que no te quedes sin carga.
Por qué cerrar aplicaciones del celular consume más energía
Incluso tus momentos de ocio influyen. Si sos de los que escuchan música todo el día con auriculares Bluetooth, recordá que las aplicaciones de streaming consumen menos energía si descargás las listas previamente en lugar de usar datos móviles constantes.
En hogares con mascotas, donde a veces usamos cámaras de vigilancia o sonidos relajantes para calmar a los animales, optimizar estos pequeños ajustes puede significar la diferencia entre llegar al final del día con carga o tener que buscar un enchufe desesperadamente.
La tecnología evoluciona más rápido que nuestros hábitos. Dejar de lado viejas costumbres de "limpieza de apps" y confiar en la inteligencia del dispositivo es el primer paso para que nuestro celular nos acompañe por mucho más tiempo.