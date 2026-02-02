El error que todos cometen con el celular y que "mata" la batería sin que te des cuenta

Esto significa mantener el nivel de carga entre esos porcentajes para evitar el estrés químico de las celdas. Además, se sugiere activar el nuevo modo de "Batería Adaptativa", una función de Inteligencia Artificial que aprende tus rutinas: si solés pasear a tus perros a las 19:00, el celular lo sabe y reduce procesos secundarios en esa franja horaria para que no te quedes sin carga.

Por qué cerrar aplicaciones del celular consume más energía

Incluso tus momentos de ocio influyen. Si sos de los que escuchan música todo el día con auriculares Bluetooth, recordá que las aplicaciones de streaming consumen menos energía si descargás las listas previamente en lugar de usar datos móviles constantes.

En hogares con mascotas, donde a veces usamos cámaras de vigilancia o sonidos relajantes para calmar a los animales, optimizar estos pequeños ajustes puede significar la diferencia entre llegar al final del día con carga o tener que buscar un enchufe desesperadamente.

La tecnología evoluciona más rápido que nuestros hábitos. Dejar de lado viejas costumbres de "limpieza de apps" y confiar en la inteligencia del dispositivo es el primer paso para que nuestro celular nos acompañe por mucho más tiempo.