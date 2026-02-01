Estados Unidos: por qué cada vez más dueños usan música para calmar a sus perros

En miles de hogares, refugios y consultorios veterinarios, la música empieza a ocupar un lugar inesperado: convertirse en una herramienta para acompañar a las mascotas, especialmente a los perros que lidian con estrés, ansiedad o soledad. También puede ser un puente de calma entre ellos y sus tutores.
Entre videos virales de canes aullando al ritmo de una canción y playlists creadas especialmente para ellos, crece la curiosidad por entender si la música realmente puede mejorar su bienestar.
Cómo la música influye en los perros
Dueños, entrenadores y refugios recurren a la música para crear ambientes más tranquilos, distraer de estímulos que generan miedo o acompañar a perros que pasan horas solos. Sin embargo, los especialistas advierten que su efecto depende del temperamento del animal, del entorno y del tipo de sonido.
Investigadores de universidades como Tufts señalan que la música puede ayudar, pero no es una solución mágica. En refugios, por ejemplo, se usa para reducir ladridos y excitación, lo que mejora las posibilidades de adopción.
No todas las mascotas reaccionan igual a la música
Algunos refugios en Estados Unidos reproducen música clásica o instrumental para bajar el nivel de estrés. Los expertos explican que los perros procesan el sonido de forma distinta a los humanos, por lo que las melodías diseñadas para ellos suelen ser más simples, repetitivas y predecibles.
Aun así, no todos los perros responden igual. Muchos se habitúan a lo que escuchan con frecuencia, más que a un género específico. La clave está en observar señales de incomodidad, jadeo, lamidos, inquietud, para saber si la experiencia es positiva.
Cómo saber si la música puede ayudar a tu perro
Muchos dueños dejan música o TV encendida al salir de casa. Los especialistas recomiendan variar las playlists para evitar asociaciones negativas. También sugieren prestar atención a la reacción del animal: si se relaja, se acomoda o muestra interés, la música puede ser un buen apoyo.
Pero advierten: la música no reemplaza el entrenamiento profesional ni el tratamiento de problemas de conducta. Y es importante desconfiar de quienes la presentan como una solución única.
La relación entre perros, música y bienestar abre una ventana fascinante sobre cómo las mascotas viven el mundo sensorial que compartimos. A veces, un simple sonido puede convertirse en un puente de calma entre humanos y animales.
