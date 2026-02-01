Estados Unidos: por qué cada vez más dueños usan música para calmar a sus perros

musica-perros-freepik-(3) La música puede crear ambientes más tranquilos, distraer de estímulos que generan miedo o acompañar a perros que pasan horas solos. Crédito: Freepik.

Investigadores de universidades como Tufts señalan que la música puede ayudar, pero no es una solución mágica. En refugios, por ejemplo, se usa para reducir ladridos y excitación, lo que mejora las posibilidades de adopción.

No todas las mascotas reaccionan igual a la música

Algunos refugios en Estados Unidos reproducen música clásica o instrumental para bajar el nivel de estrés. Los expertos explican que los perros procesan el sonido de forma distinta a los humanos, por lo que las melodías diseñadas para ellos suelen ser más simples, repetitivas y predecibles.

Aun así, no todos los perros responden igual. Muchos se habitúan a lo que escuchan con frecuencia, más que a un género específico. La clave está en observar señales de incomodidad, jadeo, lamidos, inquietud, para saber si la experiencia es positiva.

Cómo saber si la música puede ayudar a tu perro

Muchos dueños dejan música o TV encendida al salir de casa. Los especialistas recomiendan variar las playlists para evitar asociaciones negativas. También sugieren prestar atención a la reacción del animal: si se relaja, se acomoda o muestra interés, la música puede ser un buen apoyo.

musica-perros-freepik-(2) La música puede convertirse en un puente de calma entre humanos y animales. Crédito: Freepik.

Pero advierten: la música no reemplaza el entrenamiento profesional ni el tratamiento de problemas de conducta. Y es importante desconfiar de quienes la presentan como una solución única.

La relación entre perros, música y bienestar abre una ventana fascinante sobre cómo las mascotas viven el mundo sensorial que compartimos. A veces, un simple sonido puede convertirse en un puente de calma entre humanos y animales.