Duro golpe a los nostálgicos: MTV cerró sus canales de música para siempre

La época de oro de MTV

Tener MTV encendido de fondo mientras hacías cualquier cosa era habitual en casas en las que habitaba un adolescente en los 90 y los primeros años de los 2000.

spice girls mtv Las Spice Girls, estrellas multipremiadas por MTV.

MTV marcó una manera de difundir la música e hizo de los videos sus estrellas principales. Con el correr de los años, la evolución tecnológica y la forma de consumir contenidos, el público fue migrando hacia otro tipo de plataformas como Youtube.

Ya en 2011, el principal canal de la cadena dejó de transmitir videos musicales, pero sí lo siguieron haciendo MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, canales que dijeron adiós anoche.

mtv televisor No más videos musicales por MTV en televisión.

La transformación de MTV

La estrategia de recorte impulsada por Paramount Skydance incluye la idea de transformar MTV. Según contó la prensa estadounidense, una posibilidad sería convertir a la señal en un canal de streaming, que compita con plataformas como Youtube o Spotify.

luciana salazar mtv

Este camino hacia la transformación se veía venir. Señales de ello fueron la cancelación de las históricas ceremonias de premiación de MTV como los MTV Europe Music Awards y los Premios MIAW de MTV Latinoamérica.