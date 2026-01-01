Duro golpe a los nostálgicos: MTV cerró sus canales de música para siempre

Y un día llegó el final. Este 31 de diciembre, MTV apagó su señal dejando atrás una era que marcó la adolescencia de millones de personas en el mundo entero. El canal de la música se despidió con Bye, bye, bye, de N’SYNC.
La cadena cerró los canales de 24 horas de transmisión de videos musicales y, a partir de ahora, se dedicará exclusivamente a la producción y emisión de realities y programas de entretenimiento.
La medida se conoció oficialmente en octubre de este año. El cierre, que se produjo en el último día del 2025, afectó MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, espacios que mantenían la posibilidad de mostrar un clip tras otro.
La época de oro de MTV
Tener MTV encendido de fondo mientras hacías cualquier cosa era habitual en casas en las que habitaba un adolescente en los 90 y los primeros años de los 2000.
MTV marcó una manera de difundir la música e hizo de los videos sus estrellas principales. Con el correr de los años, la evolución tecnológica y la forma de consumir contenidos, el público fue migrando hacia otro tipo de plataformas como Youtube.
Ya en 2011, el principal canal de la cadena dejó de transmitir videos musicales, pero sí lo siguieron haciendo MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, canales que dijeron adiós anoche.
La transformación de MTV
La estrategia de recorte impulsada por Paramount Skydance incluye la idea de transformar MTV. Según contó la prensa estadounidense, una posibilidad sería convertir a la señal en un canal de streaming, que compita con plataformas como Youtube o Spotify.
Este camino hacia la transformación se veía venir. Señales de ello fueron la cancelación de las históricas ceremonias de premiación de MTV como los MTV Europe Music Awards y los Premios MIAW de MTV Latinoamérica.