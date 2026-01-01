Cómo la desaparición de un pez empuja a la extinción a los pingüinos africanos

Aunque los factores ambientales fluctuantes tienen incidencia, la actividad pesquera comercial ha exacerbado la crisis de manera determinante. En las aguas al oeste del Cabo de Agulhas, la explotación de los bancos de peces superó repetidamente los límites sostenibles entre 2005 y 2010. La competencia directa por el alimento dejó a las colonias sin los recursos necesarios para enfrentar la temporada de muda, generando un pico de mortalidad que diezmó a la población adulta justo cuando más vulnerables eran.

Para el año 2024, la clasificación oficial de estas aves cambió a "en peligro crítico", reflejando la gravedad de la situación tanto en Namibia como en Sudáfrica. Como respuesta a esta emergencia, las autoridades han implementado zonas de exclusión de pesca alrededor de seis colonias principales, una medida de protección que se mantendrá vigente hasta al menos 2033. El objetivo central es reducir la competencia entre la flota pesquera industrial y la fauna durante las etapas vitales descritas en el análisis.

Los expertos coinciden en que las zonas de protección son herramientas útiles, pero resultan insuficientes por sí solas si no se recupera la biomasa total de peces forrajeros. Para frenar el declive poblacional, resulta indispensable asegurar que exista suficiente alimento en el rango de búsqueda de los animales durante todo el año. Solo restaurando la disponibilidad de presas será posible estabilizar las colonias y evitar que el silencio se apodere definitivamente de las costas africanas.