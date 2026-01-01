Cómo la desaparición de un pez empuja a la extinción a los pingüinos africanos

La situación de las aves marinas en el extremo sur del continente africano es crítica y su futuro pende de un hilo. A partir del año 2004, las poblaciones ubicadas en las islas Dassen y Robben sufrieron un colapso demográfico sin precedentes. Un estudio exhaustivo liderado por la Universidad de Ciudad del Cabo detalla cómo la falta sistemática de alimento ha transformado estas colonias, empujando a la especie hacia un escenario de extinción casi irreversible. La supervivencia de los adultos cayó abruptamente cuando los recursos pesqueros de la región disminuyeron.
La biología de los pingüinos africanos les impone un desafío fisiológico extremo conocido como la muda catastrófica. Una vez al año, estos animales deben permanecer en tierra firme durante aproximadamente tres semanas para renovar la totalidad de su plumaje, tiempo durante el cual están imposibilitados de ingresar al agua para cazar. El éxito de este proceso depende exclusivamente de acumular enormes reservas de grasa consumiendo sardinas antes de iniciar el ayuno. Si no logran este objetivo, o si no consiguen recuperar peso rápidamente al finalizar, la muerte por inanición es el destino más probable.
Cifras que confirman el camino a la extinción
Los científicos utilizaron modelos matemáticos para comparar la cantidad de aves reproductoras con las que lograban sobrevivir año tras año, y los resultados son alarmantes. Las estimaciones indican que, entre 2004 y 2011, murieron cerca de 62.000 adultos reproductores. Esta pérdida masiva equivale a casi el 95% de los individuos que anidaban en las islas estudiadas al comienzo del periodo. La investigación demuestra que la desaparición de los ejemplares coincide con los momentos de menor disponibilidad de presas en la zona.
Aunque los factores ambientales fluctuantes tienen incidencia, la actividad pesquera comercial ha exacerbado la crisis de manera determinante. En las aguas al oeste del Cabo de Agulhas, la explotación de los bancos de peces superó repetidamente los límites sostenibles entre 2005 y 2010. La competencia directa por el alimento dejó a las colonias sin los recursos necesarios para enfrentar la temporada de muda, generando un pico de mortalidad que diezmó a la población adulta justo cuando más vulnerables eran.
Para el año 2024, la clasificación oficial de estas aves cambió a "en peligro crítico", reflejando la gravedad de la situación tanto en Namibia como en Sudáfrica. Como respuesta a esta emergencia, las autoridades han implementado zonas de exclusión de pesca alrededor de seis colonias principales, una medida de protección que se mantendrá vigente hasta al menos 2033. El objetivo central es reducir la competencia entre la flota pesquera industrial y la fauna durante las etapas vitales descritas en el análisis.
Los expertos coinciden en que las zonas de protección son herramientas útiles, pero resultan insuficientes por sí solas si no se recupera la biomasa total de peces forrajeros. Para frenar el declive poblacional, resulta indispensable asegurar que exista suficiente alimento en el rango de búsqueda de los animales durante todo el año. Solo restaurando la disponibilidad de presas será posible estabilizar las colonias y evitar que el silencio se apodere definitivamente de las costas africanas.