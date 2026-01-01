Qué significa que tu perro tire patadas hacia atrás luego de orinar o defecar y por qué lo hace

Al raspar el suelo tras sus necesidades, liberan feromonas de sus patas para dejar un mensaje visual y olfativo de "yo estuve aquí", lo que sirve para otros animales.

Los perros marcan territorio principalmente como un comportamiento instintivo para comunicarse, delimitando su espacio, reclamar propiedad y dejar información a otros canes. Generalmente, la orina suele ser la principal forma de manifestación.

Si los perros orinan las ruedas de tu auto estas son las razones y cómo evitarlo.jpg La orina es la principal manifestación del marcaje territorial en perros.

Como toda conducta canina, lo cierto es que debes prestarle especial atención. Sucede que, si el movimiento es inusual, constante o viene acompañado de dolor, podría indicar problemas en la zona lumbar, artrosis o problemas neurológicos.

Dónde debe dormir tu perro para evitar golpes de calor en verano

Dejando de lado al marcaje territorial, y ante la llegada del verano, es importante resaltar en donde debe dormir tu perro para evitar golpes de calor en verano.

Para evitar golpes de calor, los perros deben dormir dentro de casa en un lugar fresco, sombreado y bien ventilado, preferiblemente sobre suelos fríos como cerámica o cemento y, por supuesto, con agua fría, cerca y disponible.

Si no cuentas con aire acondicionado, coloca ventiladores estratégicamente para mejorar la circulación del aire. De esta manera, te ahorrarás problemas y evitarás el sufrimiento de tu mascota.