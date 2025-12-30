Cómo evitar que tu perro se altere por la pirotecnia usando un poco de algodón: truco casero efectivo

Las fiestas son una de las épocas más difíciles para los perros, ya que, debido a la pirotecnia, muchos de ellos son los que se alteran y se estresan. Para evitarlo, puedes recurrir a un sencillo truco casero que lo dejará más tranquilo.
Todo lo que tienes que hacer es cortar varias bolas de algodón y colocarlas en las orejas del animal. De esta manera, amortiguarás un poco más el ruido que es mucho más percibido por los animales.
Cómo evitar que tu perro se altere en Año Nuevo usando un poco de algodón
Como se dijo antes, colocar bolitas de algodón en los oídos de tu perro ayuda a amortiguar el estruendo de la pirotecnia, reduciendo su estrés.
Al realizar este truco, cubrirás su canal auditivo, aunque lo cierto es que no debes presionar profundamente. De lo contrario, puedes provocar lesiones u otitis.
Sumado al algodón, puedes también utilizar música suave, un refugio seguro y tu supervisión cada algunos minutos. Si tu perro no se deja, lo mejor será encerrarlo en una habitación con comida y agua.
No debes sedar ni medicar a tu perro bajo ningún concepto, a no ser que te lo haya recomendado algún veterinario especialista. Las medicaciones pueden asustarlo mucho más y ser perjudiciales.
Cómo realizar este truco casero paso a paso
- Forma las torundas: haz bolitas de algodón lo suficientemente grandes para cubrir, pero no para introducir profundamente en el canal auditivo.
- Colocación: colócalas suavemente en la entrada de las orejas antes de que empiecen las detonaciones principales.
- Seguridad: puedes usar una gota de vaselina en el algodón para facilitar la colocación y evitar molestias.
- Retiro: una vez que finalicen los fuegos artificiales, retira el algodón para evitar infecciones como la otitis.
La pirotecnia asusta a los perros principalmente por su oído extremadamente sensible, que percibe sonidos a una intensidad mucho mayor que los seres humanos. Cada estallido se vuelve doloroso y abrumador.