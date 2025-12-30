Cómo evitar que tu perro se altere por la pirotecnia usando un poco de algodón: truco casero efectivo

Al realizar este truco, cubrirás su canal auditivo, aunque lo cierto es que no debes presionar profundamente. De lo contrario, puedes provocar lesiones u otitis.

Sumado al algodón, puedes también utilizar música suave, un refugio seguro y tu supervisión cada algunos minutos. Si tu perro no se deja, lo mejor será encerrarlo en una habitación con comida y agua.

truco, algodon.jpg El algodón puede salvar a tu perro del estrés durante año nuevo.

No debes sedar ni medicar a tu perro bajo ningún concepto, a no ser que te lo haya recomendado algún veterinario especialista. Las medicaciones pueden asustarlo mucho más y ser perjudiciales.

Cómo realizar este truco casero paso a paso

Forma las torundas: haz bolitas de algodón lo suficientemente grandes para cubrir, pero no para introducir profundamente en el canal auditivo.

haz bolitas de algodón lo suficientemente grandes para cubrir, pero no para introducir profundamente en el canal auditivo. Colocación: colócalas suavemente en la entrada de las orejas antes de que empiecen las detonaciones principales.

colócalas suavemente en la entrada de las orejas antes de que empiecen las detonaciones principales. Seguridad: puedes usar una gota de vaselina en el algodón para facilitar la colocación y evitar molestias.

puedes usar una gota de vaselina en el algodón para facilitar la colocación y evitar molestias. Retiro: una vez que finalicen los fuegos artificiales, retira el algodón para evitar infecciones como la otitis.

La pirotecnia asusta a los perros principalmente por su oído extremadamente sensible, que percibe sonidos a una intensidad mucho mayor que los seres humanos. Cada estallido se vuelve doloroso y abrumador.