Para qué sirve colocar algodón en el microondas y por qué recomiendan hacerlo

El algodón es una fibra textil de origen vegetal que se obtiene de los capullos de la planta del mismo nombre, y lo cierto es que, con el paso del tiempo, ha pasado a ser un elemento protagonista de distintos trucos caseros.
El protagonismo del algodón en los distintos trucos caseros se da por su alta capacidad de absorción, suavidad y la virtud para actuar como barrera. En este sentido, muchos recomiendan el hecho de colocarlo en el microondas de casa.
Para qué sirve colocar algodón en el microondas de casa
Colocar algodón en el microondas se recomienda principalmente para crear sacos térmicos de tela natural, ya que el algodón resiste bien el calor y permite el uso terapéutico de calor seco para aliviar dolores.
Se ha investigado el uso de microondas para esterilizar aplicadores de algodón de manera rápida, siendo efectivo en la eliminación de bacterias. Por este motivo, también se puede usar como esterilización de aplicadores de algodón en laboratorios.
El algodón es una fibra natural que es segura para calentar en el microondas, a diferencia de los tejidos sintéticos que pueden derretirse, desprender gases nocivos o incluso incendiarse.
Dentro del microondas, se usa algodón en la funda exterior de los sacos de semillas (como trigo o arroz) para calentarlos. Es fundamental usar tejidos naturales porque los sintéticos pueden derretirse o inflamarse. La tela de algodón es transpirable, lo que permite que, al realizar este truco casero, el calor se libere de manera más uniforme y efectiva.
Beneficios de tener sacos térmicos en casa
Los sacos térmicos, como los del algodón, ofrecen beneficios terapéuticos y de relajación, ya que pueden usarse con calor para aliviar dolores musculares, articulares o cólicos menstruales, y con frío para desinflamar golpes o aliviar migrañas. Tres de los más importantes son los siguientes:
- Alivio del dolor: ayudan a calmar dolores musculares, articulares, menstruales, cólicos, contracturas y lumbalgias.
- Tratamiento de lesiones: se pueden usar tanto en caliente para relajar músculos tensos, como en frío para desinflamar golpes, contusiones, inflamaciones o aliviar migrañas.
- Mejora de la circulación: la aplicación de calor puede mejorar la circulación sanguínea, ayudando a reducir la rigidez.