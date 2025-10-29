Para qué sirve colocar algodón en el microondas y por qué recomiendan hacerlo

Se ha investigado el uso de microondas para esterilizar aplicadores de algodón de manera rápida, siendo efectivo en la eliminación de bacterias. Por este motivo, también se puede usar como esterilización de aplicadores de algodón en laboratorios.

El algodón es una fibra natural que es segura para calentar en el microondas, a diferencia de los tejidos sintéticos que pueden derretirse, desprender gases nocivos o incluso incendiarse.

bolas de algodon.jpg Con un poco de algodón, puedes aliviar dolores musculares e incluso calentar tus manos.

Dentro del microondas, se usa algodón en la funda exterior de los sacos de semillas (como trigo o arroz) para calentarlos. Es fundamental usar tejidos naturales porque los sintéticos pueden derretirse o inflamarse. La tela de algodón es transpirable, lo que permite que, al realizar este truco casero, el calor se libere de manera más uniforme y efectiva.

Beneficios de tener sacos térmicos en casa

Los sacos térmicos, como los del algodón, ofrecen beneficios terapéuticos y de relajación, ya que pueden usarse con calor para aliviar dolores musculares, articulares o cólicos menstruales, y con frío para desinflamar golpes o aliviar migrañas. Tres de los más importantes son los siguientes: