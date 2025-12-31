Cuáles son los números de la suerte del miércoles 31 de diciembre, según las predicciones de la numerología

Como era de esperarse, el último día del año significa un momento trascendental para la numerología gracias a las energías que esta jornada impulsa. Por lo tanto, la mencionada disciplina recomienda prestar atención a los números de la suerte que tendrá cada uno de los 12 signos del zodíaco para este 31 de diciembre.
La numerología entiende que hoy se cierra un portal energético que nos permitirá librarnos de las cargas negativas que acumulamos en la espalda y prepararnos para empezar el año con energías renovadas. De esta forma, estaremos listos para recibir todo lo bueno que tanto anhelamos.
En este sentido, la numerología invita a conocer sus predicciones para este 31 de diciembre y tener en cuenta los números de la suerte que actuarán como un talismán de la fortuna para lo que viene.
Conocé los números de la suerte del 31 de diciembre de 2025
- Aries: 06, 12, 22, 30, 43, 52
- Tauro: 07, 19, 35, 41, 52, 58
- Géminis: 05, 11, 23, 31, 47, 60
- Cáncer: 10, 23, 30, 42, 54, 56
- Leo: 04, 10, 24, 37, 50, 51
- Virgo: 05, 13, 34, 46, 51, 57
- Libra: 09, 19, 28, 40, 55, 59
- Escorpio: 08, 22, 32, 43, 48, 59
- Sagitario: 02, 15, 26, 38, 49, 53
- Capricornio: 06, 18, 30, 39, 45, 60
- Acuario: 08, 17, 33, 36, 44, 52
- Piscis: 02, 14, 25, 37, 41, 58
¿Cómo utilizar los números de la suerte?
Una vez que identificaste tus números de la suerte, es momento de ponerlos en práctica lo antes posible. Entre las alternativas que ofrece la numerología, hay una que se destaca del resto para este día especial: escribir las cifras de la fortuna en un papel y colocarla en el árbol de Navidad. Después de las 12 de la noche, quemar la hoja y pedir en voz alta buenos deseos.
Frase motivacional del día
Que los nuevos comienzos sean oportunidades inmejorables para hacer las cosas bien.