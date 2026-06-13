Turquía presentó un misil de alcance intercontinental en 2026 que desafía a Rusia

Turquía busca demostrar que ya no es únicamente un fabricante de drones o misiles tácticos, sino un país capaz de desarrollar tecnologías asociadas a las grandes potencias militares. Ankara quiere ser reconocida como un actor estratégico con capacidad de influencia mucho más allá de su entorno regional.
Turquía presentó un misil de alcance intercontinental en 2026 que desafía a los de China y Rusia
Se trata de un sistema que, según las especificaciones difundidas por el Ministerio de Defensa de Turquía, posee un alcance de 6.000 kilómetros, capacidad para transportar una carga convencional de hasta 3 toneladas y velocidades que podrían oscilar entre Mach 9 y Mach 25. La presentación se realizó durante la feria de defensa SAHA 2026 en Estambul y marcó la primera vez que Ankara exhibió un misil clasificado dentro de la categoría de los ICBM, sigla utilizada para los misiles balísticos intercontinentales.
El anuncio fue significativo porque un misil se considera intercontinental cuando supera los 5.500 kilómetros de alcance. Con los datos divulgados por Turquía, el Yldrmhan estaría por encima de ese umbral y podría alcanzar objetivos en gran parte de Europa, África, Oriente Medio y extensas zonas de Asia. Desde territorio turco, una cobertura de 6.000 kilómetros permitiría proyectar capacidad de ataque sobre regiones que hasta ahora estaban fuera del alcance de los sistemas desarrollados por Ankara.
Un misil móvil y de combustible líquido que reconfigura la disuasión regional
Uno de los aspectos más llamativos es que el misil utilizaría combustible líquido basado en tetróxido de nitrógeno y UDMH, una combinación empleada históricamente en programas espaciales y misiles estratégicos. Además, las imágenes exhibidas muestran un sistema móvil transportado por carretera, una característica que aumenta su capacidad de supervivencia y dificulta su localización en caso de conflicto.
Moscú no lo interpreta como un desafío inmediato, sino como un intento de Ankara por escalar en capacidades estratégicas dentro del mapa militar global. Rusia, con sistemas ya operativos y probados, mantiene una ventaja consolidada. Sin embargo, este tipo de anuncios refuerza la lógica de disuasión: cada avance tecnológico reordena percepciones de poder. Entre ambos países predomina una relación compleja, de cooperación táctica y rivalidad regional, más que un enfrentamiento abierto.