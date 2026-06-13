Turquía presentó un misil de alcance intercontinental en 2026 que desafía a Rusia

El anuncio fue significativo porque un misil se considera intercontinental cuando supera los 5.500 kilómetros de alcance. Con los datos divulgados por Turquía, el Yldrmhan estaría por encima de ese umbral y podría alcanzar objetivos en gran parte de Europa, África, Oriente Medio y extensas zonas de Asia. Desde territorio turco, una cobertura de 6.000 kilómetros permitiría proyectar capacidad de ataque sobre regiones que hasta ahora estaban fuera del alcance de los sistemas desarrollados por Ankara.

Turquía misil (1)

Un misil móvil y de combustible líquido que reconfigura la disuasión regional

Uno de los aspectos más llamativos es que el misil utilizaría combustible líquido basado en tetróxido de nitrógeno y UDMH, una combinación empleada históricamente en programas espaciales y misiles estratégicos. Además, las imágenes exhibidas muestran un sistema móvil transportado por carretera, una característica que aumenta su capacidad de supervivencia y dificulta su localización en caso de conflicto.

Moscú no lo interpreta como un desafío inmediato, sino como un intento de Ankara por escalar en capacidades estratégicas dentro del mapa militar global. Rusia, con sistemas ya operativos y probados, mantiene una ventaja consolidada. Sin embargo, este tipo de anuncios refuerza la lógica de disuasión: cada avance tecnológico reordena percepciones de poder. Entre ambos países predomina una relación compleja, de cooperación táctica y rivalidad regional, más que un enfrentamiento abierto.