La Municipalidad de Guaymallén, continúa brindando un importante servicio de atención sanitaria a través de su Unidad Sanitaria Móvil. Este dispositivo, destinado a ofrecer controles clínicos tanto a adultos como a niños, estará disponible durante todo el mes de agosto en distintos puntos del departamento.
Unidad Móvil
La Unidad Sanitaria Móvil de la Muncipalidad de Guaymallén atenderá en diferentes lugares del departamento
El servicio incluye controles médicos generales, tanto pediátricos (para niños sanos) como para adultos del departamento de Guaymallén
El servicio incluye turnos para controles médicos generales, tanto pediátricos (para niños sanos) como para adultos, más Ginecología y Fonoaudiología.
Cronograma en Guaymallén
- Del 3 al 14 de agosto: Escuela Herminia Morales de Ramponi (España y Alpatacal-Villa Nueva).
- Del 17 al 29 de agosto: SUM Barrios Congreso y Progreso (Bonfanti al 900- Rodeo de la Cruz).
- Del 31 de agosto al 11 de septiembre: Delegación Buena Nueva-Capilla del Rosario (Godoy Cruz 6156-Buena Nueva).
- Del 14 al 25 de septiembre: Jardín Maternal Huellitas (Alfonsina Storni 186-San José).
- Del 29 de septiembre al 9 de octubre: Delegación Puente de Hierro (Severo del Castillo 8813-Puente de Hierro).
En pocas palabras
- Atención sanitaria: La Municipalidad de Guaymallén continúa brindando atención sanitaria con su Unidad Móvil.
- Servicios: Se ofrecen controles médicos generales, pediátricos, de adultos, Ginecología y Fonoaudiología.
- Cronograma: La unidad recorrerá distintos puntos del departamento durante el mes de agosto y septiembre.
Resumen generado por Thinkindot AI