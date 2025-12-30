Al hombre que atropelló e intentó matar a un joven le agravaron la acusación y su novia fue imputada

lucas tello crimen El hombre imputado por intentar cometer el crimen al atropellar al joven.

Lo atropellaron y arrastraron tras un presunto intento de robo en Guaymallén

El hecho ocurrió el viernes por la noche, cuando Tello Sánchez habría arrollado y arrastrado a Varas en un Volkswagen Gol junto a su pareja. El imputado confesó a los policías que lo hizo porque minutos antes el joven habría intentado robarle mientras estaba con sus amigos en una plaza de Guaymallén.

Según su declaración, comenzaron a seguir a los presuntos autores del robo y en la intersección de calles Alpatacal y Godoy Cruz atropellaron a uno de ellos y lo arrastrarron aproximadamente 3 cuadras.

El joven de 19 años sobrevivió al ataque aunque tuvieron que amputarle ambas piernas.

Quién es Nicolás Varás

Nicolás Varas, el joven atropellado que ahora está internado en terapia intensiva tras sufrir la amputación de sus piernas, tiene antecedentes penales incluso desde que era menor de edad.

En los primeros días de este año quedó detenido implicado en un crimen de un hombre que fue baleado por varias personas en Guaymallén. Sin embargo, en febrero recuperó la libertad y la Fiscalía pidió su sobreseimiento por ese hecho debido a la contradicción de testigos en la causa.

nicolas varas atropellado Nicolás Varas, la víctima.

El episodio del viernes pasado no es el primero en que Nicolás Varas sufre en un atentado contra su vida. El 11 de febrero de 2024 ya había sido baleado por la espalda en Guaymallén, pero pudo sobrevivir al ataque.

Los investigadores están analizando todos estos antecedentes de ambos implicados para determinar el motivo por el que el joven de 19 años fue atropellado y arrastrado casi 3 cuadras por el auto VW Gol.

Los pesquisas han descartado casi totalmente que se haya tratado de un accidente, sino que hubo una intencionalidad. La pregunta en el expediente rondará si fue por legítima defensa o no.

El imputado también tiene antecedentes penales

No es la primera vez que Tello Sánchez enfrenta una causa penal.

En 2016 fue condenado a 4 años de prisión en la Justicia Federal tras un allanamiento que se hizo en su domicilio de Guaymallén donde las autoridades buscaban armas de fuego y terminaron encontrando marihuana y cocaína.

En 2023, recibió una segunda sentencia a 6 meses de cárcel por amenazar a su pareja en contexto de violencia de género.