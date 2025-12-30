Por las lluvias y las crecidas fue cortado el tránsito en la ruta 89 en Potrerillos

Embed - Inudndación en badén de Potrerillos-Las Vegas

En la zona de montaña hubo crecidas como la que se dio en el arroyo El Salto a la altura de Las Chacritas. Los ríos y otros cauces del área cordillerana tuvieron importantes desbordes que, en ciertos casos, provocaron cortes de tránsito en algunas calles. Esto último oocurrió, sobre todo, en Potrerillos.

También se vieron afectados algunos zanjones como Los Cirulos y el Cacique Guaymallén. En el primero hubo un incidente porque las aguas arratraron a una mujer.

Las lluvias afectaron el Valle de Uco y las tormentas se desplazaron hacia el Gran Mendoza, donde pueden llegar acompañadas de granizo. Estas condiciones se estimó que se mantendrán durante el resto del día y se extenderán hacia la Zona Este.

Embed - Crecida en arroyo Las Chacritas, El Salto

El doctor en meteorología Maximiliano Viale destacó que las tormentas avanzaron hacia el Gran Mendoza pasado el mediodía y afectaron especialmente el oeste de Capital y Godoy Cruz, donde se formó una nube granicera. También Las Heras registró importantes precipitaciones.

tormenta granicera en Mendoza 30 de diciembre de 2025 radar Los radares de Contingencias Climáticas detectaron tormentas graniceras en varios puntos de Mendoza. Foto: @piedradari3

Viale indicó que la jornada se presentaría muy calurosa y con una humedad muy alta, lo que hizo que se formaran las tormentas desde temprano.

"Contingencias Climáticas no descarta la posibilidad de granizo en el oeste del Gran Mendoza, en la zona del piedemonte", dijo a Radio Nihuil.

tormentas lluvias granizo mendoza verano 2 Foto: Gentileza

Alerta por tormentas en Mendoza

El especialista agregó que en el Valle de Uco se formaron muchas celdas de tormentas, y que este martes se mantendrá muy inestable. "No se descarta que se produzcan tormentas en el resto de la provincia, especialmente hacia la zona Este".

tormentas lluvias granizo mendoza verano El pronóstico anunció tormentas para el resto del día en casi toda la provincia. Imagen ilustrativa.

Por su parte, el meteorólogo Pedro Vicare, alertó en su cuenta de X: "Atención, severa tormenta se aproxima a la Ciudad y Gran Mendoza con riesgo de granizo".

Maximiliano Viale agregó que mañana miércoles 31 de diciembre se espera un día muy parecido al de hoy, en medio de una ola de calor con alta humedad.

"Continua la inestabilidad con posibles tormentas para el miércoles y también el jueves", remarcó, y recomendó que la mesa para la cena de fin de año sea bajo techo.