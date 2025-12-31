¿Qué pasa si no ponemos el celular en modo avión durante un vuelo?

Activamos esta función en el celular de manera casi automática y sin preguntar qué significa exactamente o qué pasa si no lo activamos. El modo avión es un botón que traen los celulares en la barra superior y que tiene el logo de un avión pequeño. Hoy te cuento qué es, cómo funciona, qué puede pasar si no lo pones durante un vuelo y en qué otras situaciones se usa.
¿Qué es el modo avión del celular y para qué se utiliza?
Los celulares modernos traen una función llamada "modo avión" o "modo vuelo". Este botón del celular lo que hace es desactivar todas las comunicaciones inalámbricas del aparato, incluidos los datos móviles, el wifi, el GPS y Bluetooth.
¿Qué significa? La función principal del modo avión es evitar las interferencias que se pueden generar entre el celular y los sistemas o computadores del avión durante el vuelo.
En modo avión se pueden seguir usando otras funciones offline del celular que no requieren internet. La ventaja de esta función es que no hace falta apagar el celular para desactivar las señales de comunicación externa.
¿Qué pasa si no pongo el celular en modo avión durante un vuelo?
Normalmente, el modo avión se activa durante todo el vuelo para evitar interferencias, principalmente en el despegue y aterrizaje.
Cuando se pide colocar el celular en este modo, lo que se está buscando es limitar cualquier dificultad en la comunicación con la torre de control o los dispositivos de cabina.
Exigir el uso de modo avión durante el vuelo, queda en manos de las aerolíneas, ya que en ocasiones no se producen interferencias y es una idea hipotética.
Sin embargo, no activarlo podría general zumbidos o ruido en la cabina, riesgo técnico durante las maniobras y una sanción por no acatar la normativa. Volar con el celular sin el modo avión activado no es un motivo de accidente aéreo, pero puede ser muy molesto para la tripulación.
También se utiliza esta función del celular cuando se viaja a países extranjeros y los turistas quieren evitar que su compañía telefónica les haga cargos exagerados por conexiones internacionales.
Otra opción es utilizarlo durante reuniones importantes para no recibir distracciones, para ahorrar batería o para evitar interferencias en otros sitios como hospitales donde se realizan estudios médicos específicos con computadoras.