¿Qué pasa si no ponemos el celular en modo avión durante un vuelo?

¿Qué significa? La función principal del modo avión es evitar las interferencias que se pueden generar entre el celular y los sistemas o computadores del avión durante el vuelo.

celular en avión Activar esta función puede evitar molestias y ruidos en la cabina del avión.

En modo avión se pueden seguir usando otras funciones offline del celular que no requieren internet. La ventaja de esta función es que no hace falta apagar el celular para desactivar las señales de comunicación externa.

¿Qué pasa si no pongo el celular en modo avión durante un vuelo?

Normalmente, el modo avión se activa durante todo el vuelo para evitar interferencias, principalmente en el despegue y aterrizaje.

Cuando se pide colocar el celular en este modo, lo que se está buscando es limitar cualquier dificultad en la comunicación con la torre de control o los dispositivos de cabina.

Exigir el uso de modo avión durante el vuelo, queda en manos de las aerolíneas, ya que en ocasiones no se producen interferencias y es una idea hipotética.

modo avión activado La función modo avión del celular se utiliza en otras situaciones donde se busca evitar interferencias.

Sin embargo, no activarlo podría general zumbidos o ruido en la cabina, riesgo técnico durante las maniobras y una sanción por no acatar la normativa. Volar con el celular sin el modo avión activado no es un motivo de accidente aéreo, pero puede ser muy molesto para la tripulación.

También se utiliza esta función del celular cuando se viaja a países extranjeros y los turistas quieren evitar que su compañía telefónica les haga cargos exagerados por conexiones internacionales.

Otra opción es utilizarlo durante reuniones importantes para no recibir distracciones, para ahorrar batería o para evitar interferencias en otros sitios como hospitales donde se realizan estudios médicos específicos con computadoras.