Subasta online de teléfonos: cómo ofertar por los celulares Samsung A 22

El Banco Ciudad, bajo la modalidad "subastas online", realizará en enero una nueva subasta de celulares Samsung en el que sobresalen 248 teléfonos modelo A 22 que tienen precios de $1.650.000 y de $1.730.000. Para participar tenés que cumplir con una serie de requisitos.
La subasta online, número 3783, la llevará a cabo el Banco Ciudad el miércoles 28 de enero de 2026 de 11 a 12.50 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.
En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que algunos artículos, en este caso los celulares Samsung están con baterías colocadas (sin controlar), todo usado, deterioros, algunos con roturas y el funcionamiento sin controlar.
Subasta online del Banco Ciudad: cómo participar por 248 celulares Samsung A 22
El Banco Ciudad llevará a cabo el próximo 28 de enero de 2026 una nueva subasta en modo electrónico con horario de inicio a las 11 y de finalización a las 12.50. Y la exhibición presencial será de lunes a viernes de 10 a 15 en Cabildo 3061, C.A.B.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En total son 248 celulares Samsung divididos en once lotes.
Los oferentes, para participar de la presente subasta, deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas en el siguiente portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.
Información importante para la subasta online de los celulares Samsung A 22
- Contacto para exhibición y entrega: Héctor Ageitos, Leonado Montiel
- Todos los lotes tributan IVA 21%
- Los números de IMEI y su respectivo código de liberación se entregarán al momento del retiro en planilla adjunta
- Los equipos se venden en el estado en que se encuentran, aceptando el comprador su condición actual. Una vez retirados, no podrá formular reclamos al Banco por desperfectos técnicos, faltantes, deterioros ni por ningún otro concepto
- No se realizan envíos