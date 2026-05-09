Este viernes y madrugada de sábado, un fuerte temporal de lluvia y viento con intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento afectó a Costa Atlántica, en la provincia de Buenos Aires. Se vieron afectadas localidades como Necochea, Monte Hermoso, Miramar, Mar del Plata y Bahía Blanca. Además hay alerta naranja por malas condiciones meteorológicas, y las autoridades locales pidieron a los ciudadanos mantenerse al resguardo en sus hogares. Hasta el momento, no se registran heridos.
Temporal en la Costa Atlántica: alerta naranja por olas de hasta 8 metros, inundaciones y evacuados
Las precipitaciones causaron estragos en Necochea, Monte Hermoso, Miramar, Mar del Plata y Bahía Blanca. Las autoridades solicitaron a los ciudadanos que no salgan de sus hogares
El acumulado de agua llegó a 120 milímetros en muy pocas horas durante la noche del viernes. esto motivó la evacuación de varias personas de viviendas próximas a las playas, el corte de rutas y la suspensión de clases durante la tarde. Además, durante la madrugada del sábado se emitió una alerta por tormentas.
De acuerdo con información del medio Noticias de Necochea, después del fuerte temporal, la principal preocupación quedó centrada en la combinación de marea alta, alto oleaje, lluvias abundantes y viento sostenido del sector sur-sudoeste.
Videos: temporal en Costa Atlántica
Durante la madrugada y la tarde del viernes, las ráfagas de viento alcanzaron una velocidad de 95 kilómetros por hora. Las mismas condiciones se replicaron en las primeras horas del sábado en combinación con el momento de pleamar: cuando el nivel del mar alcanzar su máximo.
Uno de los puntos más comprometidos por las inundaciones que provocó el fenómeno meteorológico fue Ramón Santamarina, en Necochea. Allí, la Municipalidad consignó la evacuación de seis vecinos, quienes fueron trasladados a la Escuela Agropecuaria Nº1, acondicionada especialmente para asistir a familias afectadas por el temporal.
El temporal fue registrado por varios habitantes de las localidades balnearias, en donde se pudo ver la potencia del oleaje sobre la costa y el anegamiento de las calles interiores. Otra de las zonas más afectadas fue Monte Hermoso, donde el el agua del mar alcanzó a llegar hasta las calles.
“El temporal nos generó bastantes complicaciones en varios sectores de la ciudad. Más de 20 ciudadanos se encuentran autoevacuados en casas de familiares o amigos”, señaló Augusto Fulton, director general de Defensa Civil en Necochea, en declaraciones a la radio AM1270. “Por esto le pedimos a todos los habitantes que limiten la circulación por las calles”, agregó el funcionario.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertaron sobre la agudización de la situación. Según el ente, durante las próximas horas en la zona costera bonaerense podría darse la combinación entre un sistema de baja presión ubicado sobre el océano Atlántico y el ingreso de aire de alta presión desde la Patagonia, generando una fuerte diferencia de presión atmosférica y acelerando las ráfagas de viento.