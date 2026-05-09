Temporal en la Costa Atlántica: alerta naranja por olas de hasta 8 metros, inundaciones y evacuados

De acuerdo con información del medio Noticias de Necochea, después del fuerte temporal, la principal preocupación quedó centrada en la combinación de marea alta, alto oleaje, lluvias abundantes y viento sostenido del sector sur-sudoeste.

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Embed - AHORA | IMPACTANTE TEMPORAL en la COSTA ATLÁNTICA

Durante la madrugada y la tarde del viernes, las ráfagas de viento alcanzaron una velocidad de 95 kilómetros por hora. Las mismas condiciones se replicaron en las primeras horas del sábado en combinación con el momento de pleamar: cuando el nivel del mar alcanzar su máximo.

Uno de los puntos más comprometidos por las inundaciones que provocó el fenómeno meteorológico fue Ramón Santamarina, en Necochea. Allí, la Municipalidad consignó la evacuación de seis vecinos, quienes fueron trasladados a la Escuela Agropecuaria Nº1, acondicionada especialmente para asistir a familias afectadas por el temporal.

Embed - EL TEMPORAL NO DA TREGUA EN LA COSTA

El temporal fue registrado por varios habitantes de las localidades balnearias, en donde se pudo ver la potencia del oleaje sobre la costa y el anegamiento de las calles interiores. Otra de las zonas más afectadas fue Monte Hermoso, donde el el agua del mar alcanzó a llegar hasta las calles.

“El temporal nos generó bastantes complicaciones en varios sectores de la ciudad. Más de 20 ciudadanos se encuentran autoevacuados en casas de familiares o amigos”, señaló Augusto Fulton, director general de Defensa Civil en Necochea, en declaraciones a la radio AM1270. “Por esto le pedimos a todos los habitantes que limiten la circulación por las calles”, agregó el funcionario.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertaron sobre la agudización de la situación. Según el ente, durante las próximas horas en la zona costera bonaerense podría darse la combinación entre un sistema de baja presión ubicado sobre el océano Atlántico y el ingreso de aire de alta presión desde la Patagonia, generando una fuerte diferencia de presión atmosférica y acelerando las ráfagas de viento.