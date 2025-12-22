Cuántos minutos hay que apagar el celular por día y por qué recomiendan hacerlo

Esta práctica de ciberseguridad simple complica los ataques de alta complejidad que no requieren interacción del usuario, obligando a los agresores a reiniciar su ofensiva o directamente a rendirse.

Pero más allá de las estafas, lo cierto es que este hábito puede ser beneficioso para limpiar la memoria y mejorar el rendimiento del celular. Al hacerlo, cierras aplicaciones y procesos ocultos que consumen memoria y energía, haciendo que el dispositivo funcione de manera más eficiente.

telefono, espionaje.jpg Si apagas tu teléfono cada día, los ciberdelincuentes no podrán estafarte.

Por último, y no menos importante, está científicamente comprobado que el hecho de irse a dormir sin la luz del celular mejora la calidad del descanso, por lo que tampoco estaría mal hacerlo antes de descansar.

La estafa por videollamada con la que roban tu cuenta de WhatsApp

El motivo por el cual muchas personas caen en esta estafa es porque proviene de un remitente conocido. Como tiene un nivel alto de confianza inicial, la hace especialmente peligrosa para los usuarios.

El modus operandi de los ciberdelincuentes comienza con la apropiación de la cuenta de WhatsApp de una persona. A partir de ahí, se comunican con sus contactos y seleccionan una nueva víctima.

Luego, la estafa se comete a través de una videollamada, donde los ciberdelincuentes le dicen a la víctima, haciéndose pasar por el contacto conocido, que comparta su pantalla porque "su WhatsApp falla".

Si la víctima accede, lo que sucede a continuación puede comprometer por completo su seguridad digital. Durante el proceso, el código de verificación de WhatsApp puede ser copiado.