Pocos lo saben: por qué se recomienda tapar con cinta la cámara selfie del celular

La cámara selfie de tu celular debe ser tapada con cinta en algunas ocasiones, aunque muchos usuarios no entienden esta recomendación. ¿Para qué sirve?

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Los hechos de inseguridad han aumentado considerablemente gracias al notable avance tecnológico de los últimos años. Es por este motivo, que muchas personas recurren a numerosos trucos caseros para no sufrir. Uno de ellos es el de tapar la cámara delantera del celular.

Cuando una persona cubre la selfie del celular con cinta, evita que se propague una de las estafas más comunes: el espionaje a través de este lente.

Por qué se recomienda tapar con cinta la selfie del celular

Aunque no es una garantía absoluta, tapar la cámara del celular con cinta proporciona una capa adicional de seguridad para la privacidad, especialmente cuando no se está utilizando activamente la selfie.

Algunas aplicaciones maliciosas (malware) pueden activar la cámara sin que el usuario se dé cuenta. Tapar la lente impide que se capturen imágenes o videos no deseados.

El malware puede instalarse en tu celular si se descarga un archivo infectado, se visita una página web sospechosa o se instala una aplicación de dudosa procedencia.

Aunque no es algo común, expertos en ciberseguridad también dejan abierta la posibilidad de que los delincuentes accedan a tu cámara y controlen tu teléfono. Si tapas la selfie, evitarás esto por completo.

Este truco de ciberseguridad tambi&eacute;n es aplicable a las computadoras.&nbsp;

Este truco de ciberseguridad también es aplicable a las computadoras.

Ya lo sabes, si quieres proteger la cámara de tu celular y evitar el hecho de ser estafado, será mejor que tapes la selfie con cinta a partir de ahora.

La estafa de la videollamada con la que borran tu cuenta de WhatsApp

Uno de los ejemplos que demuestra que la cámara selfie es un elemento vulnerable a la seguridad de tu celular es una reconocida estafa que se hace a través de la videollamada.

El modus operandi de los ciberdelincuentes comienza con la apropiación de la cuenta de WhatsApp de una persona. A partir de ahí, se comunican con sus contactos y seleccionan una nueva víctima.

Luego, la estafa se comete a través de una videollamada, donde los ciberdelincuentes le dicen a la víctima, haciéndose pasar por el contacto conocido, que comparta su pantalla porque "su WhatsApp falla".

Si la víctima accede, lo que sucede a continuación puede comprometer por completo su seguridad digital. Durante el proceso, el código de verificación de WhatsApp puede ser copiado.

