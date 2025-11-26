Un creador de contenido de YouTube dejó caer su cámara hasta el suelo del océano y con ella grabó un animal de las profundidades marinas que, hasta el momento, nadie logra identificar. Este material podría ser la primera prueba de un nuevo descubrimiento. Barny Dillarstone, el youtuber en cuestión, ha estado lanzando equipos de cámara bajo el agua por todo el Indo-Pacífico, con una misión clara: encontrar una especie que resulte ser "nueva para la ciencia".
Tiró una cámara al fondo del mar, y realizó el descubrimiento de una nueva especie
Una cámara perdida en las profundidades de la Sonda de Bali hizo un descubrimiento tan extraño que los biólogos expertos están confundidos
A principios de este año, él dejó su equipo de cámara subacuático a unos 200 metros (656 pies) de la superficie del mar de Bali en Indonesia, y lo hizo durante dos noches seguidas. Al recuperar las grabaciones, se encontró con una gran variedad de vida marina nocturna poco común, incluidos anguilas congrio, nautilus, morenas, anguilas pico de pato, cangrejos araña y cangrejos carrier. Además de varias otras criaturas raras de las profundidades del océano que usualmente se mantienen lejos de la vista de las personas.
El descubrimiento que no tiene nombre
En medio de todo ese material, hubo una secuencia en particular que llamó la atención inmediatamente, pues Dillarstone grabó un animal que ni siquiera los especialistas pudieron clasificar. En el clip, que salió a finales de julio, se puede ver el momento en que su cámara, que tenía cebo, descendió en la oscuridad para observar lo que salía a la luz en las aguas profundas durante la noche.
Durante la segunda noche de filmación, la cámara detectó un tipo de raya de aguas profundas conocida como stingaree. Las stingarees forman parte de la familia más grande de las rayas y se encuentran casi siempre en ciertas áreas del Indo-Pacífico, especialmente cerca de la costa oriental de Australia, donde se conoce a la stingaree común. Sin embargo, su distribución conocida normalmente no abarca las aguas donde el youtuber filmaba.
El youtuber comentó en el video que "Se supone que las stingarees no están en Indonesia". Él explicó que la stingaree de Java se cree extinta, mientras que la stingaree de Kai solo fue documentada a partir de dos ejemplares jóvenes capturados en el este de Indonesia.
Biologistas marinos que Dillarstone consultó después tampoco lograron identificar al animal. Ellos sugirieron que tal vez el youtuber capturó imágenes de una especie que nunca se había registrado en esa zona. Por lo tanto, Dillarstone se preguntó: "¿Qué especie es esta? La respuesta es que no tenemos idea. Quizá se trata de una especie nueva para la ciencia. No es algo que pase todos los días: capturar una criatura que podría reescribir una parte del registro de especies regionales".
El gran descubrimiento en un océano aún misterioso
Es importante saber que los océanos representan casi el 99.5% del espacio habitable de la Tierra por volumen, y todavía hay inmensas áreas sin explorar. Los científicos calculan que hasta dos millones de especies podrían vivir en los océanos del mundo. Hay cálculos que sugieren que el total podría ser incluso mayor.
Según un informe del Registro Mundial de Especies Marinas en 2023, menos de 250,000 especies marinas se han identificado formalmente hasta la fecha. Cada descubrimiento de vida marina es un paso importante.