Tiró una cámara al fondo del mar, y realizó el descubrimiento de una nueva especie

Durante la segunda noche de filmación, la cámara detectó un tipo de raya de aguas profundas conocida como stingaree. Las stingarees forman parte de la familia más grande de las rayas y se encuentran casi siempre en ciertas áreas del Indo-Pacífico, especialmente cerca de la costa oriental de Australia, donde se conoce a la stingaree común. Sin embargo, su distribución conocida normalmente no abarca las aguas donde el youtuber filmaba.

El youtuber comentó en el video que "Se supone que las stingarees no están en Indonesia". Él explicó que la stingaree de Java se cree extinta, mientras que la stingaree de Kai solo fue documentada a partir de dos ejemplares jóvenes capturados en el este de Indonesia.

Biologistas marinos que Dillarstone consultó después tampoco lograron identificar al animal. Ellos sugirieron que tal vez el youtuber capturó imágenes de una especie que nunca se había registrado en esa zona. Por lo tanto, Dillarstone se preguntó: "¿Qué especie es esta? La respuesta es que no tenemos idea. Quizá se trata de una especie nueva para la ciencia. No es algo que pase todos los días: capturar una criatura que podría reescribir una parte del registro de especies regionales".

El gran descubrimiento en un océano aún misterioso

image

Es importante saber que los océanos representan casi el 99.5% del espacio habitable de la Tierra por volumen, y todavía hay inmensas áreas sin explorar. Los científicos calculan que hasta dos millones de especies podrían vivir en los océanos del mundo. Hay cálculos que sugieren que el total podría ser incluso mayor.

Según un informe del Registro Mundial de Especies Marinas en 2023, menos de 250,000 especies marinas se han identificado formalmente hasta la fecha. Cada descubrimiento de vida marina es un paso importante.