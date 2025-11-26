En Chile reclaman obras en "la carretera de la muerte" donde fallecieron dos mendocinos

accidente chile san felipe 2 Un fuerte choque en Chile, en la autopista Los Andes dejó como saldo a tres personas fallecidas. Foto: X

Venegas añadió que alcaldes de Panquehue y San Felipe ya alertaron sobre la misma urgencia y subrayó que el problema no se reduce únicamente al flujo vehicular o a medidas de control. “No solo se trata de un ensanchamiento, sino de las condiciones viales y las características estructurales de la carretera, que hoy no ofrecen garantías de seguridad”, afirmó.

Por ello, insistió en que Obras Públicas debe incorporar el proyecto en su planificación y dejar de postergar una solución que considera impostergable. “Hago un llamado real y urgente al Ministerio de Obras Públicas para que, al menos, comience a proyectar una segunda vía. Hasta ahora ni siquiera existe un proyecto en carpeta para remediar una situación que es gravísima”, reiteró.

El diputado brindó declaraciones al medio Aconcagua News de ese país y generó una catarata de opiniones a favor y en contra de hacer cambios en la ruta.

diputado nelson vargas Nelson Venegas, diputado socialista chileno reclamó obras a la gestión de Gabriel Boric.

Mientras tanto, hay una investigación en curso para establecer las causas del accidente en el que Víctor Hugo Venturín, de 65 años; Elsa Torres, 64 años chocaron y perdieron la vida en el lugar, cuando volvían para Mendoza, tras el fin de semana largo.

Matrimonio mendocino murió en San Felipe y sus nietas están hospitalizadas

Víctor Venturín y su esposa murieron trágicamente este martes en Chile, cuando fueron víctimas de un accidente de tránsito en la autopista Los Andes. Iban con dos nietas, quienes están siendo asistidas en dos hospitales de ese país. Una de las nenas tiene pronóstico reservado.

La primera información sostiene que los mendocinos fueron embestidos por el auto en el que manejaba Silas Cruz de Oliveira, de 50 años, el que aparentemente se habría cruzado de carril por la densa neblina, aunque aún continúa la investigación.