La muerte del reconocido odontólogo mendocino Víctor Hugo Venturín, junto a su acompañante Elsa Torres, en un accidente en Chile, en el que también resultaron heridas de gravedad sus nietas de 10 y 11 años, provocó mucho dolor en parte de la población de la provincia, que conocía al profesional.
Dolor en las redes por la muerte del odontólogo mendocino que tuvo un accidente en Chile
Víctor Hugo Venturín y Elsa Torres son los dos mendocinos que murieron en un accidente en Chile. Hubo muestras de dolor en las redes sociales
El odontólogo tenía su propia clínica dental en el centro de Maipú y era una figura muy conocida, tanto en su ambiente profesional, como fuera de este. Esa situación también llevó a que muchas personas mostraran su dolor, entre ellas, algunas del ambiente político.
Dolor en las redes por la muerte del odontólogo mendocino
En las redes sociales, varias personas expresaron su dolor por la muerte de Víctor Hugo Venturín: "Aún no lo puedo creer amigo. Terrible dolor por tu partida Víctor. Se nos fue un gran tipo que siempre estuvo al servicio de la comunidad maipucina. Mis condolencias a su familia en este duro momento. Abrazo al cielo", señaló el diputado nacional Adolfo Bermejo.
El actual intendente de Maipú, Matías Stevanato, también dio sus condolencias: "Lamento profundamente el fallecimiento de Víctor Venturín. Maipú pierde a un excelente profesional, muy valorado por su aporte a la comunidad. Mis condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento".
"Lamento el fallecimiento del Dr. Víctor Hugo Venturín, un gran hombre y destacado profesional de la odontología. Mis condolencias y acompañamiento a su familia, también reconocidos profesionales, en este doloroso momento. Su dedicación y calidad humana dejan un legado invaluable", fue el mensaje del ex gobernador, ex vicepresidente y diputado nacional Julio Cobos.
La facultad de Odontología de la UNCuyo también dedicó un mensaje en las redes sociales por la muerte del odontólogo.
Quiénes son los mendocinos que murieron en un accidente en Chile
El choque entre los dos vehículos tuvo lugar a causa de una densa neblina que dificultaba la visión, lo que hizo que los conductores no pudieran evitar la tragedia.
Los mendocinos que viajaban en el Fiat Cronos son: Víctor Hugo Venturín, de 65 años; Elsa Torres, 64 años. El hombre es un reconocido odontólogo de Maipú que tenía su consultorio en calle Palma de ese departamento.
Las víctimas fatales del accidente viajaban con sus nietas de 11 y 10 años, quienes quedaron internados.
En tanto, los menores que viajaban en el auto fueron trasladados a los hospitales de Los Andes y San Felipe, donde permanecen en grave estado.
Por el lado del otro vehículo, el conductor fue identificado como Silas Cruz de Oliveira, de 50 años, quien vivía hace años en Chile, se desempeñaba en el Hospital San Francisco de Llay Llay, como matrón.
Según los carabineros chilenos, la familia mendocina había ingresado a Chile por el Complejo Los Libertadores y el accidente se produjo cuando uno de los vehículos se cruzó de carril e impactó al otro.