Dolor en las redes por la muerte del odontólogo mendocino que tuvo un accidente en Chile

El actual intendente de Maipú, Matías Stevanato, también dio sus condolencias: "Lamento profundamente el fallecimiento de Víctor Venturín. Maipú pierde a un excelente profesional, muy valorado por su aporte a la comunidad. Mis condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento".

"Lamento el fallecimiento del Dr. Víctor Hugo Venturín, un gran hombre y destacado profesional de la odontología. Mis condolencias y acompañamiento a su familia, también reconocidos profesionales, en este doloroso momento. Su dedicación y calidad humana dejan un legado invaluable", fue el mensaje del ex gobernador, ex vicepresidente y diputado nacional Julio Cobos.

La facultad de Odontología de la UNCuyo también dedicó un mensaje en las redes sociales por la muerte del odontólogo.

Quiénes son los mendocinos que murieron en un accidente en Chile

El choque entre los dos vehículos tuvo lugar a causa de una densa neblina que dificultaba la visión, lo que hizo que los conductores no pudieran evitar la tragedia.

Los mendocinos que viajaban en el Fiat Cronos son: Víctor Hugo Venturín, de 65 años; Elsa Torres, 64 años. El hombre es un reconocido odontólogo de Maipú que tenía su consultorio en calle Palma de ese departamento.

Las víctimas fatales del accidente viajaban con sus nietas de 11 y 10 años, quienes quedaron internados.

En tanto, los menores que viajaban en el auto fueron trasladados a los hospitales de Los Andes y San Felipe, donde permanecen en grave estado.

Por el lado del otro vehículo, el conductor fue identificado como Silas Cruz de Oliveira, de 50 años, quien vivía hace años en Chile, se desempeñaba en el Hospital San Francisco de Llay Llay, como matrón.

Según los carabineros chilenos, la familia mendocina había ingresado a Chile por el Complejo Los Libertadores y el accidente se produjo cuando uno de los vehículos se cruzó de carril e impactó al otro.