El viento causó estragos en Gran Mendoza y un árbol cayó frente a una comisaría

Aquí, un video desde el lugar de los hechos:

Embed - Un árbol cayó frente a una comisaría en Guaymallén a causa de los vientos

Guaymallén, una de las zonas más afectadas por el viento

Guaymallén fue probablemente el departamento más golpeado por el temporal. Alrededor de la plaza San José eran varios los vecinos que declaraban tener inconvenientes. Otro tanto ocurrió en Dorrego.

Más allá de los incidentes puntuales, el panorama general en Gran Mendoza es de ramas caídas, algunos semáforos fuera de servicio y la evidente huella de un viento muy fuerte.

Aunque la intensidad del viento disminuyó con el amanecer, las consecuencias del temporal persistieron por la mañana. Sólo en Guaymallén, fuentes del municipio concretaron unas 40 intervenciones en las últimas horas.

Sobre calle Colón, de Ciudad, también hubo ramas caídas y algún efecto sobre el tránsito. Y hay más.

Ante este escenario, equipos de Defensa Civil han sido desplegados en los puntos críticos para atender emergencias. La prioridad es despejar las vías, asegurar la zona de cables con electricidad y restablecer el servicio a los hogares afectados. "El mayor problema son los árboles que cayeron sobre las calles", subrayó Pascualetti.

corte de calle árbol caído guaymallén Una de las calles cortadas en la mañana de este miércoles. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Los incidentes generaron complicaciones para aquellos que se dirigían a sus trabajos en las primeras horas del día, obligándolos a buscar rutas alternativas o a enfrentar demoras. Las autoridades evalúan la extensión de los daños y coordinan las tareas para normalizar la situación lo antes posible.