Paraguas listos: alerta naranja en Mendoza por fuertes tormentas con granizo

Todos estos días la provincia de Mendoza ha pasado por fuertes tormentas con vientos y este miércoles 26 de noviembre el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.
Alerta naranja en Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para gran parte de la provincia de Mendoza.
El área será afectada por tormentas fuertes, localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados en forma localizada.
Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.