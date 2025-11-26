Paraguas listos: alerta naranja en Mendoza por fuertes tormentas con granizo

Alerta naranja en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para gran parte de la provincia de Mendoza.

El área será afectada por tormentas fuertes, localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados en forma localizada.