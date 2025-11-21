Defensa Civil compartió su informe sobre el temporal de viento sur que atravesó Mendoza el jueves y dejó un mapa de daños significativo: 280 incidentes registrados en menos de un día. La dependencia mantuvo un monitoreo permanente ante los reiterados llamados por árboles caídos, interrupciones eléctricas y desprendimientos provocados por las fuertes ráfagas.
Defensa Civil tuvo que intervenir 280 veces por los problemas que causó el fuerte viento
Defensa Civil confirmó caída de árboles, cables cortados, voladuras de techos e incendios de campo. Tupungato, Tunuyán y Malargüe, las zonas más afectadas
La mayor concentración de problemas se produjo en Tupungato, donde el fenómeno derribó 15 árboles y provocó la caída de 50 ramas, configurando 65 reportes sólo en ese departamento. Muy cerca en volumen de intervenciones quedó Tunuyán, que cerró la jornada con 57 árboles caídos y cuatro incendios de campo, lo que llevó su número final a 61.
El sur mendocino también enfrentó complicaciones. En Malargüe, las ráfagas generaron 20 árboles caídos y desprendieron 25 ramas, alcanzando 45 incidentes. Aunque el viento fue del sur y no Zonda, Luján de Cuyo sufrió un impacto considerable: 25 árboles caídos, ocho cables cortados y diez ramas de gran tamaño desprendidas, totalizando 43 intervenciones.
Dentro del Gran Mendoza, los daños fueron más aislados pero igual necesitaron asistencia. Ciudad reportó dos árboles caídos, al igual que Las Heras.
Más reportes de lo que dejó el viento en Mendoza según Defensa Civil
En Guaymallén, el viento provocó seis árboles caídos y la voladura de un techo, lo que convirtió al departamento en uno de los más golpeados del área metropolitana. En Maipú, el relevamiento confirmó tres árboles caídos, mientras que Godoy Cruz tuvo cuatro, además de dos personas lesionadas cuando un árbol cayó sobre la moto en la que circulaban.
En Lavalle, el viento derribó un árbol y un cable, y en Rivadavia sólo se registró un incendio asociado al fenómeno. La Zona Este también dejó su propio saldo: San Martín contabilizó cinco árboles caídos y 25 ramas en el suelo —sumando 30 intervenciones—; Junín, cinco árboles caídos; y La Paz, un hecho puntual en el que un árbol cayó sobre una moto.
El parte provincial también señala que en San Carlos hubo dos árboles caídos, mientras que General Alvear reportó seis árboles en el suelo y una rama de gran porte desprendida.
Con el recuento completo, la provincia cerró las últimas horas con 280 incidentes vinculados al viento, un número que confirma la magnitud del temporal y la extensión de los daños en distintos puntos del territorio.