Defensa Civil tuvo que intervenir 280 veces por los problemas que causó el fuerte viento

moto arbol viento guaymallen El conductor de una moto sufrió las consecuencias del viento en Mendoza. Defensa Civil intervino.

Dentro del Gran Mendoza, los daños fueron más aislados pero igual necesitaron asistencia. Ciudad reportó dos árboles caídos, al igual que Las Heras.

Más reportes de lo que dejó el viento en Mendoza según Defensa Civil

En Guaymallén, el viento provocó seis árboles caídos y la voladura de un techo, lo que convirtió al departamento en uno de los más golpeados del área metropolitana. En Maipú, el relevamiento confirmó tres árboles caídos, mientras que Godoy Cruz tuvo cuatro, además de dos personas lesionadas cuando un árbol cayó sobre la moto en la que circulaban.

En Lavalle, el viento derribó un árbol y un cable, y en Rivadavia sólo se registró un incendio asociado al fenómeno. La Zona Este también dejó su propio saldo: San Martín contabilizó cinco árboles caídos y 25 ramas en el suelo —sumando 30 intervenciones—; Junín, cinco árboles caídos; y La Paz, un hecho puntual en el que un árbol cayó sobre una moto.

viento Zonda clases DGE

El parte provincial también señala que en San Carlos hubo dos árboles caídos, mientras que General Alvear reportó seis árboles en el suelo y una rama de gran porte desprendida.

Con el recuento completo, la provincia cerró las últimas horas con 280 incidentes vinculados al viento, un número que confirma la magnitud del temporal y la extensión de los daños en distintos puntos del territorio.