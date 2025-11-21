Ni bono, ni aumento: ANSES confirmó el pago de una importante suma extra para jubilados

En la actualidad, por ejemplo, un jubilado que cobra la mínima recibió en noviembre, sin tener en cuenta el bono de $70.000, la suma de $333.085. A ello, le deberá agregar el 2,38% de aumento que van a recibir en diciembre y luego dividirlo por dos, para saber de cuánto es el aguinaldo que va a cobrar. La misma operación es para cualquier otro monto de haberes.

La mala noticia de ANSES en este cálculo es que no se tiene en cuenta el bono de $70.000 al momento de calcular el aguinaldo que debe recibir cada jubilado.

anses, jubilados (8)

ANSES: Fechas de pago a jubilados en diciembre

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Desde ANSES ratificaron que en las mismas fechas del pago de haberes, también los jubilados cobrarán el bono y el aguinaldo.