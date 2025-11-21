Ni bono, ni aumento: ANSES confirmó el pago de una importante suma extra para jubilados

Este beneficio económico que va a pagar ANSES abarca a todos los jubilados, sin importar el monto de los haberes que recibe, a diferencia del bono mensual de $70.000 que solo lo cobran aquellos que ganan la mínima mes a mes.
ANSES confirmó el pago de una importante suma extra para jubilados
Esta suma extra que abonará ANSES a los jubilados se paga dos veces al año, la primera en junio y la segunda en diciembre. Se trata del medio aguinaldo, que corresponde al 50% de los mejores haberes recibidos.
En la actualidad, por ejemplo, un jubilado que cobra la mínima recibió en noviembre, sin tener en cuenta el bono de $70.000, la suma de $333.085. A ello, le deberá agregar el 2,38% de aumento que van a recibir en diciembre y luego dividirlo por dos, para saber de cuánto es el aguinaldo que va a cobrar. La misma operación es para cualquier otro monto de haberes.
La mala noticia de ANSES en este cálculo es que no se tiene en cuenta el bono de $70.000 al momento de calcular el aguinaldo que debe recibir cada jubilado.
ANSES: Fechas de pago a jubilados en diciembre
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Desde ANSES ratificaron que en las mismas fechas del pago de haberes, también los jubilados cobrarán el bono y el aguinaldo.