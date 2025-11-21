Una banda de 6 delincuentes organizados y armados asaltaron a la familia Guerrero de San Martín

Estaba acostada cuando 5 minutos más tarde sintió una explosión en la zona del comedor de su casa, se levantó rápidamente para ver qué pasaba, y vio 6 hombres encapuchados y con armas de fuego que entraron a su casa.

Lo primero que hizo fue irse directo donde estaban sus hijos de 6 y 14 años para resguardarlos. Los delincuentes se fueron hasta donde estaban, y a punta de pistola le exigieron dinero a la mujer.

Los delincuentes encapuchados exigían $30.000.000

Mientras los asaltantes los amenazaban con pistolas y una escopeta, sacaron de la casa $50.000, pero pedían una suma mucho más elevada.

La situación cambió cuando llegó el padre de la victima, Roberto Osvaldo Guerrero junto con un empleado de seguridad. Los dos fueron metidos a la casa a la fuerza y fueron tomados de rehenes.

El asalto se volvió más violento cuando los delincuentes le exigieron a Guerrero $30.000.000 bajo la amenaza que de lo contrario secuestrarían a sus nietos.

policia de mendoza.jpeg La Policía auxilió a las víctimas luego del asalto cometido por 6 delincuentes en San Martín. Imagen ilustrativa.

Siempre bajo amenazas con las armas de fuego, uno de los delincuentes llevó a Guerrero hasta la estación de servicio para que buscara el dinero que le exigían.

Cuando llegaron allí, la víctima habló con un empleado a quién le pidió que le diera el dinero recaudado, y le hizo entrega de $500.000. De alguna manera la víctima logró persuadir al delincuente, y volvieron a la casa donde estaba la mujer con sus dos hijos y los otros 5 asaltantes.

Todo duró 2 horas, hasta que los ladrones escaparon en el vehículo que habían llegado y en la camioneta de Guerrero, bajo la orden que no salieran de la casa.

Dos delincuentes detenidos y una camioneta recuperada

Las víctimas y los empleados de seguridad privada llamaron al 911 y en pocos minutos varios móviles llegaron al lugar. Con los primeros datos que tuvieron, montaron un operativo cerrojo para atrapar a la banda de delincuentes que los atacaron.

Poco después, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Junín, vio en Ruta 7 y Carril Norte la camioneta VW Amarok gris como la denunciada por robo a la familia Guerrero.

Iba a toda velocidad y comenzó una persecución, hasta que en una zona con poca luz y descampada detuvieron la marcha y los ocupantes escaparon.

policia de mendoza Dos delincuentes sospechosos de cometer el violento asalto a la familia Guerrero fueron capturados. Imagen ilustrativa.

Los policías no pudieron determinar cuántas personas estaban en el rodado, pero con apoyo de efectivos de la Subcomisaría de Ingeniero Giagnoni en Carril Norte y calle Espino atraparon a 2 hombres que habían intentado escapar.

Los dos detenidos de 28 y 30 años fueron identificados y determinaron que viven en San Martín, cerca del lugar donde fueron capturados, y cuentan con varios antecedentes delictivos. Quedaron a disposición de la Justicia.

Mientras, Policía Científica trabajó en la casa de la familia Guerrero y personal de la Unidad Investigativa de San Martín avanza para identificar al resto de la banda de delincuentes que los atacó.

Buscan a los delincuentes de la banda armada

El fiscal jefe de San Martín, Oscar Sívori, explicó que se trata de "una banda organizada. Nos sorprende para mal el nivel de profesionalismo que desplegó esta gente que cometió este asalto con privación de la libertad".

"Estuvieron casi 2 horas con las personas exigiéndole dinero y fue eterno para las víctimas. Estuvieron largo tiempo bajo presión de estos delincuentes", agregó Sívori quien aseguró que analizan todas las cámaras de seguridad de la casa, de la estación de servicio y de la zona, pero al haber estado encapuchados no será fácil identificarlos.