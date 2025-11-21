Buscan al autor del asesinato de un hombre de 40 años en Godoy Cruz

Esta misma persona también aportó un dato fundamental para que los pesquisas avanzaran en la investigación para dar con el autor del asesinato.

Testigos del asesinato apuntaron a un vecino

El familiar de Juan Carlos Infante le contó a los policías que durante el día, la pareja de la víctima había tenido problemas con un vecino de la zona, a quien señaló como el presunto autor del asesinato.

En el Hospital Central los médicos constataron que tenía una herida de arma de fuego en el costado izquierdo del pecho por un proyectil que entró y salió de su cuerpo.

La víctima de asesinato murió en el Hospital Central en la madrugada de este viernes.

Esto provocó un gran daño en sus órganos y los médicos lo llevaron a quirófano en estado crítico. Unas horas después, confirmaron su muerte.

Luego de confirmado el asesinato, los pesquisas confirmaron que Infante tenía antecedentes por privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y averiguación por homicidio.