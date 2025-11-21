Un hombre de 40 años fue baleado en Godoy Cruz y quedó internado en el Hospital Central. Poco después, los médicos confirmaron su muerte. El asesinato es investigado y testigos señalaron a un vecino como sospechoso.
Buscan al autor del asesinato de un hombre de 40 años en Godoy Cruz
Indicaron que unas horas antes del asesinato la pareja de la víctima había tenido problemas con un vecino, y creen que fue el autor. Ocurrió en Godoy Cruz
Fue identificado como Juan Carlos Infante, quien recibió un disparo cuando estaba en calles San Carlos y Martín Coronado, de Godoy Cruz, alrededor de 0.55 de este viernes. Varios llamados al 911 pidieron auxilio.
Cuando la Policía llegó al lugar, un familiar de Infante le dijo que lo habían trasladado al Hospital Central en un auto particular.
Esta misma persona también aportó un dato fundamental para que los pesquisas avanzaran en la investigación para dar con el autor del asesinato.
Testigos del asesinato apuntaron a un vecino
El familiar de Juan Carlos Infante le contó a los policías que durante el día, la pareja de la víctima había tenido problemas con un vecino de la zona, a quien señaló como el presunto autor del asesinato.
En el Hospital Central los médicos constataron que tenía una herida de arma de fuego en el costado izquierdo del pecho por un proyectil que entró y salió de su cuerpo.
Esto provocó un gran daño en sus órganos y los médicos lo llevaron a quirófano en estado crítico. Unas horas después, confirmaron su muerte.
Luego de confirmado el asesinato, los pesquisas confirmaron que Infante tenía antecedentes por privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y averiguación por homicidio.